Nemo выступили против участия Израиля в Евровидении

Победители Евровидения-2024 Nemo. Фото: nemothings/Instagram

Победители Евровидения-2024 Nemo ответили, поддерживают ли исключение Израиля из международного песенного конкурса Евровидение. Nemo отметили, что участие в этом конкурсе должны принимать те страны, которые поддерживают его ценности, в частности мир.

Об этом певцы рассказали в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Nemo об исключении Израиля из Евровидения

Победители Евровидения-2024 швейцарские певцы Nemo, которые прибыли в Киев в рамках европейского турне, заявили, что поддерживают страны, которые хотят исключить Израиль из международного песенного конкурса Евровидение.

Исполнители отметили, что Евровидение — это символ мира. Именно поэтому в этом конкурсе должны участвовать государства, которые поддерживают мир.

"Евровидение — это символ мира и единства, и участие в нем могут принимать представители тех государств, которые это поддерживают. Если же Израиль и в дальнейшем будет продолжать действия, которые ООН считает геноцидными, то ему там не место", — сказали Nemo главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Ранее мы информировали, что швейцарские исполнители Nemo, которые 9 октября прибыли в Киев, попали под массированную атаку России на столицу.

Позже в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик Nemo поделились эмоциями после пережитого обстрела, под который они попали в Киеве.