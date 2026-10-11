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Главная Новости дня Нехватка мест для маломобильных ВПЛ: Безгин о проблемах эвакуации

Нехватка мест для маломобильных ВПЛ: Безгин о проблемах эвакуации

Ua ru
11 октября 2026 13:44
Репортаж
На западе Украины не хватает мест для эвакуированных людей с инвалидностью
Министр по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин. Фото: facebook.com/BezginVitalik

Министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин заявил, что в западных регионах не хватает мест для эвакуированных с инвалидностью и тех, кто нуждается в уходе. В результате возникают сложности с переездом людей из прифронтовых областей.

Об этом Виталий Безгин заявил на пресс-конференции, передает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Эвакуация людей из прифронтовых регионов

"Когда мы только пришли в министерство новой командой, мы сразу провели аудит ситуации. Я, пожалуй, воздержусь от конкретных цифр, но скажу так: если речь идет о людях с инвалидностью или о тех, кто нуждается в дополнительном уходе, то это действительно огромный вызов", — отметил Безгин.

По его словам, из-за нехватки таких мест в западных областях возникают довольно сложные ситуации, в частности в Харьковской, Херсонской и других прифронтовых регионах.

Правительство готовит изменения в правила эвакуации, чтобы более четко распределить ответственность между регионами.

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"Вторая задача — это реальное открытие новых транзитных центров и создание дополнительных мест. Мы работаем над этим, но, скажу откровенно, в основном сотрудничаем с партнерскими организациями и фондами, используя международное финансирование", — добавил министр.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца, по гуманитарному маршруту, пролегающему через Беларусь, удалось вернуть с временно оккупированных территорий более тысячи украинцев. Этот маршрут эвакуации действует с 2025 года.

А по словам директора Департамента по вопросам работы с ВПЛ Харьковского горсовета Виктории Ивченко, в Харькове сейчас проживают более 225 тысяч переселенцев, из которых 28 700 — дети. Город продолжает принимать значительное количество людей.

украинцы эвакуация Украина инвалидность ВПЛ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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