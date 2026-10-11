На заході України бракує місць для евакуйованих людей з інвалідністю

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін. Фото: facebook.com/BezginVitalik

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін заявив, що у західних регіонах бракує місць для евакуйованих з інвалідністю та тих, хто потребує догляду. Внаслідок цього є складнощі з переїздом людей із прифронтових областей.

Про це Віталій Безгін сказав на пресконференції, передає журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Евакуація людей із прифронтових регіонів

"Коли ми тільки зайшли новою командою міністерства, ми одразу провели аудит, що там. Я, напевно, утримуюсь від конкретної цифри, але скажу так, якщо ми кажемо про людей з інвалідністю, або людей, які потребують додаткового піклування, дійсно це велетенський виклик", — зазначив Безгін.

За його словами, через нестачу таких місць в західних областях, є досить непрості ситуації, зокрема на Харківщині, Херсонщині та інших прифронтових регіонах.

Уряд готує зміни до правил евакуації, щоб чіткіше розподілити відповідальність між регіонами.

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"Друга історія — це реальне відкриття нових транзитних центрів і накопичення додаткових місць. З цим ми працюємо, але, скажу відверто, здебільшого працюємо з партнерськими організаціями і фондами, використовуючи міжнародне фінансування", — додав міністр.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця, через гуманітарний маршрут, що пролягає через Білорусь, вдалося повернути з тимчасово окупованих територій понад тисячу українців. Цей шлях евакуації діє з 2025 року.

А за словами директорки Департаменту з питань роботи з ВПО Харківської міськради Вікторії Івченко, у Харкові нині мешкають понад 225 тисяч переселенців, з яких 28 700 — діти. Місто продовжує приймати значну кількість людей.