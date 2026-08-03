Некачественный уголь для школ и больниц во время блэкаутов: полиция раскрыла схему

Полицейские во время раскрытия схемы. Фото: Нацполиция

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Правоохранители раскрыли организованную группу, которая во время зимних отключений электроэнергии поставляла некачественный уголь для отопления школ, больниц и других коммунальных учреждений. По данным следствия, участников схемы подозревают в присвоении бюджетных средств путем использования поддельных документов о качестве топлива. Восьми фигурантам уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в понедельник, 3 августа.

Разоблачение участников схемы. Фото: Нацполиция

Как действовала схема по поставке некачественного угля

По данным следствия, через подконтрольные предприятия участники организованной группы заключили девять договоров на общую сумму более 9,1 млн грн. Для получения бюджетных средств они использовали поддельные документы о качестве угля, хотя фактически поставленное топливо не соответствовало установленным требованиям и было непригодно для использования по назначению.

Некачественный уголь поставлялся для отопления городской больницы, психоневрологического интерната, реабилитационно-спортивного центра, лицеев и других коммунальных учреждений в различных регионах Украины. Схема была реализована во время отопительного сезона, когда из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре страна жила в условиях отключений электроэнергии.

Что установило следствие

По данным следствия, организаторы привлекли к схеме руководителей и бухгалтеров ряда коммерческих структур, распределив между ними роли. Одни участники обеспечивали участие подконтрольных предприятий в государственных закупках и готовили необходимую документацию, другие отвечали за приобретение, перевозку и поставку некачественного угля.

В результате этой схемы убытки понесли девять коммунальных предприятий и учреждений. Размер нанесенного ущерба подтвержден заключением судебно-экономической экспертизы.

После документирования деятельности организованной группы полицейские провели шесть обысков по местам проживания фигурантов.

Уже 30 июля 2026 года восьми участникам организованной группы было предъявлено подозрение — в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах, совершенном организованной группой.

Шестерым подозреваемым вручили ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще двое фигурантов находятся за границей, поэтому о подозрении им сообщили заочно. В настоящее время правоохранительные органы готовят объявление этих подозреваемых в международный розыск.

Наказание по инкриминируемой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения Нацполиции/Facebook

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