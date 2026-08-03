Незаконные боевые выплаты на 3,8 млн грн: в Днепропетровской области раскрыли схему

Полицейские автомобили. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Днепропетровской области правоохранители раскрыли схему незаконного начисления "боевых" выплат в воинской части. По данным следствия, к организации махинации причастен начальник финансово-экономической службы, который привлек к ней подчиненных бухгалтеров. Общая сумма необоснованно начисленных средств превысила 3,8 млн грн, а подозрения получили 11 фигурантов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в понедельник, 3 августа.

Как действовала схема незаконного начисления "боевых" выплат

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно со следователями Государственного бюро расследований раскрыли схему незаконного начисления дополнительных "боевых" выплат должностным лицам одной из воинских частей.

По данным следствия, начальник финансово-экономической службы воинской части вовлек в схему подчиненных бухгалтеров. Несмотря на то, что финансовая служба части фактически находилась на территории Днепропетровской области, участники группы вносили в финансовую документацию заведомо ложные сведения о якобы непосредственном участии в выполнении боевых задач на Запорожском направлении.

На основании этих данных им ежемесячно незаконно начисляли дополнительное денежное вознаграждение в размере до 100 тыс. грн.

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Ущерб от этой схемы превысил 3,8 млн грн

Правоохранители зафиксировали, что, по данным следствия, каждый из бухгалтеров незаконно получил от 100 тыс. до более 500 тыс. грн. Общая сумма необоснованно начисленных "боевых" выплат превысила 3,8 млн грн.

На основании собранных доказательств правоохранители сообщили о подозрении 11 участникам преступной группы. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В Нацполиции сообщили, что один из фигурантов уже отбывает наказание за аналогичное преступление. В настоящее время ему объявлено новое подозрение по вновь выявленным эпизодам противоправной деятельности.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности, чтобы привлечь их к ответственности.

Скриншот сообщения Нацполиции/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно правоохранители разоблачили преступную группу, которая под видом обучения инвестированию в криптовалюту обманула почти тысячу украинцев на сумму свыше 1,1 млн долларов. По данным следствия, мошенники через соцсети выманивали деньги, обещая высокую прибыль от инвестиций. Четырем ключевым участникам схемы было предъявлено подозрение, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Новини.LIVE также сообщали, что правоохранители разоблачили двух должностных лиц Государственной таможенной службы, которых подозревают в организации коррупционных схем при таможенном оформлении товаров и автомобилей. По данным следствия, они вымогали взятки за беспрепятственное прохождение таможенных процедур, а в случае отказа умышленно затягивали оформление. Обоим фигурантам предъявлено подозрение, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.