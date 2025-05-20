Непогода 20 мая оставила без света несколько населенных пунктов в Украине

Непогода обесточила 12 населенных пунктов — детали от Укрэнерго
В результате непогоды в Украине обесточены 12 населенных пунктов в трех областях. Кроме того, есть локальные повреждения сетей в других регионах.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 20 мая.
Состояние энергосистемы Украины
"Из-за сложных погодных условий (сильный дождь и гроза) на утро полностью или частично были обесточены 12 населенных пунктов в трех областях. Также есть локальные повреждения сетей в других регионах. Бригады облэнерго уже работают над тем, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов", — говорится в сообщении.
В то же время потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. В Укрэнерго рассказали, что 20 мая оно было на том же уровне, что и в предыдущий понедельник.
А 19 мая пиковое потребление электроэнергии за сутки зафиксировали в вечернее время — на уровне, аналогичном максимальному показателю предыдущей пятницы.
Сейчас энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после российских атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Напомним, синоптики предупреждали о непогоде в Украине 20 мая. Речь идет об осадках, грозах и сильных порывах ветра.
Ранее нардеп Сергей Нагорняк рассказал, что летом этого года может быть дефицит электроэнергии в системе.
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