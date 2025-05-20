Негода 20 травня залишила без світла декілька населених пунктів в Україні

Аварійна бригада ДТЕК. Фото: dtek.com

Внаслідок негоди в Україні знеструмлено 12 населених пунктів у трьох областях. Крім того, є локальні пошкодження мереж в інших регіонах.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у вівторок, 20 травня.

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Стан енергосистеми України

"Через складні погодні умови (сильний дощ і гроза) на ранок повністю або частково були знеструмлені 12 населених пунктів у трьох областях. Також є локальні пошкодження мереж в інших регіонах. Бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", — йдеться у повідомленні.

Стан енергосистеми України 20 травня. Фото: Укренерго

Водночас споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. В Укренерго розповіли, що 20 травня воно було на тому ж рівні, що й попереднього понеділка.

А 19 травня пікове споживання електроенергії за добу зафіксували у вечірній час — на рівні, аналогічному до максимального показника попередньої п’ятниці.

Наразі енергосистема України продовжує відновлюватися після російських атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики попереджали про негоду в Україні 20 травня. Йдеться про опади, грози та сильні пориви вітру.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк розповів, що влітку цього року може бути дефіцит електроенергії в системі.