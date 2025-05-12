Чому влітку можуть повернутися відключення світла — пояснення експерта

Ремонтна бригада. Фото: ДТЕК

Цьогорічна енергетична ситуація в Україні покращилася порівняно з минулим роком, коли внаслідок спеки та ракетних атак країна переживала тривалі графіки погодинних відключень електроенергії. Проте влітку, за певних обставин, в Україні знову можуть запровадити графіки відключення світла.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE.

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За його словами, з дев’яти атомних енергоблоків п’ять нині працюють, а решта перебувають у ремонті. Частину потужностей, знищених або пошкоджених внаслідок атак Росії, вдалося відновити, і це частково стабілізувало енергосистему.

Однак попри позитивні зміни, ризики залишаються. Як пояснив Омельченко, Україна, як і Євросоюз, має схожий профіль споживання електроенергії. За останній рік у країні збудовано ще один гігават сонячних електростанцій, що призвело до профіциту вдень навесні та влітку. В окремі години компанія "Укренерго" навіть обмежує виробництво сонячних електростанцій.

"По-перше, із тих 10 гігават, які були зруйновані чи пошкоджені рашистами через ракетно-дронові атаки, вдалося значно відновити кількість потужності, і тому такої загрози на сьогодні, як в минулому році, якщо ці атаки не відновляться, не очікується. Але дійсно, якщо ми подивимося профіль споживання електричної енергії в Україні, профіль споживання в Європейському Союзі, то він практично збігається, тому що у нас теж багато збудовано за останній час сонячних електростанцій, і, наприклад, за останній рік тільки один гігават збудовано", — сказав Омельченко.

Водночас у вечірні піки, коли споживання зростає, а сонячні станції вже не працюють, може виникати дефіцит потужностей, особливо з урахуванням ремонту частини атомних блоків. Якщо вдасться покрити нестачу імпортом, серйозних обмежень вдасться уникнути. Але в разі нових атак або хвиль спеки в липні-серпні можливе повернення до погодинних відключень, попередив експерт.

"А ось ввечері, коли більше всього споживається електроенергії в країні, тоді може виникати певний дефіцит електричної енергії, тому що сонячні електростанції вже не виробляють ввечері таку кількість електричної енергії, як вдень. Крім того, атомні блоки у нас знаходяться в ремонті, тому існують певні ризики. Це не означає, що на 100% так буде, але певні ризики є, що в спекотні дні та в липні — на початку серпня можуть бути певні обмеження, введення погодиних графіків відключень. Але це тільки в тому випадку, якщо буде дефіцит потужності, який ми не зможемо покривати імпортом електричної енергії", — пояснив експерт.

Нагадаємо, дехто з українців почав скаржитися на проблеми з напругою вдома та виходу з ладу побутової техніки. В ДТЕК відповіли, що відбувається з електропостачанням.

Тим часом в Україні деякі міста стикаються з погіршеною подачею води у будинки — мешканці скаржаться на низький тиск. Стало відомо, чому так відбувається і чи загрожують країни масштабні відключення.