Почему летом могут вернуться отключения света — объяснение эксперта

Ремонтная бригада. Фото: ДТЭК

Нынешняя энергетическая ситуация в Украине улучшилась по сравнению с прошлым годом, когда в результате жары и ракетных атак страна переживала длительные графики почасовых отключений электроэнергии. Однако летом при определенных обстоятельствах в Украине снова могут ввести графики отключения света.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Ранок.LIVE.

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По его словам, из девяти атомных энергоблоков пять сейчас работают, а остальные находятся в ремонте. Часть мощностей, уничтоженных или поврежденных в результате атак России, удалось восстановить, и это частично стабилизировало энергосистему.

Однако несмотря на положительные изменения, риски остаются. Как пояснил Омельченко, Украина, как и Евросоюз, имеет похожий профиль потребления электроэнергии. За последний год в стране построено еще один гигаватт солнечных электростанций, что привело к профициту днем весной и летом. В отдельные часы компания "Укрэнерго" даже ограничивает производство солнечных электростанций.

"Во-первых, из тех 10 гигаватт, которые были разрушены или повреждены рашистами из-за ракетно-дроновых атак, удалось значительно восстановить, и поэтому такой угрозы на сегодня, если эти атаки не повторятся, как в прошлом году, не ожидается. Но действительно, если мы посмотрим профиль потребления электрической энергии в Украине, профиль потребления в Европейском Союзе, то он практически совпадает, потому что у нас тоже много построено за последнее время солнечных электростанций, и, например, за последний год построено один гигаватт", — сказал Омельченко.

В то же время в вечерние пики, когда потребление растет, а солнечные станции уже не работают, может возникать дефицит мощностей, особенно с учетом ремонта части атомных блоков. Если удастся покрыть недостаток импортом, серьезных ограничений удастся избежать. Но в случае новых атак или волн жары в июле-августе возможен возврат к почасовым отключениям, предупредил эксперт.

"А вот в вечерние пики, когда в стране потребляется больше всего электроэнергии, у нас может возникать определенный дефицит электрической энергии, потому что солнечные электростанции уже не производят вечером такое количество электрической энергии, как днем. Кроме того, атомные блоки у нас находятся в ремонте, поэтому существуют определенные риски, но это не значит, что на 100% так будет. В жаркие дни и в июле — в начале августа могут быть определенные ограничения, введение по часам графиков отключений. Но это только в том случае, если будет дефицит мощности, если мы не сможем покрывать этот дефицит мощности импортом электрической энергии", — пояснил эксперт.

Напомним, некоторые из украинцев начали жаловаться на проблемы с напряжением дома и выход из строя бытовой техники. В ДТЭК ответили, что происходит с электроснабжением.

Тем временем в Украине некоторые города сталкиваются с ухудшенной подачей воды в дома — жители жалуются на низкое давление. Стало известно, почему так происходит и грозят ли стране масштабные отключения.