Недра на сумму 1,5 млрд грн: правоохранители раскрыли масштабную схему

Добыча полезных ископаемых. Фото: Nadra.Info

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Правоохранители раскрыли масштабные схемы незаконной добычи полезных ископаемых в пяти регионах Украины. По данным следствия, государству нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 млрд грн, а девяти фигурантам уже предъявлено подозрение.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.

Кто является фигурантами дела

Среди подозреваемых — руководители государственных и коммунальных предприятий, должностные лица государственных компаний, городской голова, арбитражный управляющий одного из предприятий и представитель частного бизнеса.

По версии следствия, участники схем без надлежащих разрешений или с нарушением условий пользования недрами незаконно добывали полезные ископаемые общегосударственного значения. Общий объем незаконно добытых ресурсов превысил 450 тысяч кубометров. Речь идет, в частности, о граните, габбро, подземных водах и других природных ресурсах. В одном из эпизодов фигуранты незаконно добыли более 375 тысяч кубометров гранита. Для этого было проведено не менее 12 взрывных работ. Ущерб, нанесенный государству в этом случае, превысил 1,25 млрд грн.

Еще в одном деле правоохранители установили факт незаконной добычи более 60 тысяч кубометров подземных вод из 30 скважин, которые использовались для централизованного водоснабжения общины. Ущерб по этому эпизоду оценивается в более чем 12,6 млн грн.

Генеральный прокурор подчеркнул, что недра являются собственностью украинского народа, а нарушение законодательства в этой сфере неизбежно влечет за собой ответственность независимо от должностей и статуса причастных лиц.

Как сообщали Новини.LIVE, детективы НАБУ и прокуроры САП раскрыли масштабную коррупционную схему в Полтаве, связанную с получением неправомерной выгоды при выполнении коммунальных контрактов. По данным следствия, к махинации был причастен местный депутат, который наладил механизм получения так называемых "откатов" от подрядчиков.

Также Новини.LIVE писали, что Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией раскрыла и пресекла деятельность шести схем уклонения от мобилизации, которые функционировали на территории Киевской и Николаевской областей. По данным правоохранителей, организаторы незаконных махинаций задержаны, им уже сообщено о подозрении. В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия по установлению всех причастных.