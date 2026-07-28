Зеленский почтил память погибших в Оленевке и заявил о возвращении всех пленных

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Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских военнопленных, погибших в результате преступления, совершенного Россией в Оленевке. Он напомнил, что в ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские военные устроили атаку на место содержания украинских пленных.

Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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