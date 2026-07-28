Зеленский почтил память погибших в Оленевке и заявил о возвращении всех пленных

"Не забудем ни одного преступления": Зеленский вспомнил о трагедии в Оленевке
Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 20:01
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских военнопленных, погибших в результате преступления, совершенного Россией в Оленевке. Он напомнил, что в ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские военные устроили атаку на место содержания украинских пленных.
Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Новость дополняется...
Читайте также:
Реклама