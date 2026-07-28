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Главная Новости дня "Не забудем ни одного преступления": Зеленский вспомнил о трагедии в Оленевке

"Не забудем ни одного преступления": Зеленский вспомнил о трагедии в Оленевке

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 20:01
Зеленский почтил память погибших в Оленевке и заявил о возвращении всех пленных
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских военнопленных, погибших в результате преступления, совершенного Россией в Оленевке. Он напомнил, что в ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские военные устроили атаку на место содержания украинских пленных.

Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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