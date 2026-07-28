«Азов» и Либеровы представили фотопроект о бойцах, переживших трагедию в Оленевке

Представлен фотопроект о бойцах, переживших трагедию в Оленевке. Фото: 12-я бригада «Азов»

К 28 июля, Дню памяти казненных и замученных в плену, 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ и фотографы Константин и Влада Либеровы представили фотопроект о бойцах, переживших теракт в Оленевке и вернувшихся из российского плена.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Азова".

Четыре года после теракта

В ночь на 29 июля 2022 года россияне взорвали барак в колонии возле Оленевки. Накануне туда перевели 193 пленных защитника Мариуполя, бойцов "Азова". Погибли как минимум 53 человека, более 130 получили ранения. Все они были безоружны, вышли из "Азовстали" по приказу высшего командования и имели гарантии безопасности.

Четверо бойцов, ставших героями проекта, пережили взрыв, выжили в плену и дождались обмена. Каждый из них — свидетель преступления, за которое до сих пор никто не ответил.

Сейчас в российском плену остаются более 600 бойцов "Азова" и тысячи военных Сил обороны. В "Азове" подчеркивают, что почтение памяти должно сопровождаться конкретными действиями: давлением на Россию, расследованием преступления и возвращением тех, кто еще находится в плену.

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"Оленевка — это не только трагедия прошлого. Это преступление, которое продолжается до тех пор, пока виновные не будут наказаны, а все наши люди не вернутся домой. Герои этого проекта — живые свидетели этого преступления. Через их истории мы хотим напомнить о тех, кто погиб, и о тех, кто до сих пор не вернулся из плена. Память должна превращаться в действие — в требование справедливости, международного давления на Россию и возвращения всех украинских военнопленных", — прокомментировал представитель 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Александр Клевецкий.

"Когда мы снимали, постоянно думали о том, что кого-то из этих людей могло просто не быть. Они сидят перед камерой, живые, и для нас это самый весомый аргумент, чтобы не останавливаться и вытаскивать остальных", — поделились Константин и Влада Либеровы.

Истории бойцов, принявших участие в проекте:

"Веб", 1070 дней в плену



Что он помнит о взрыве: "Взрыв, вспышка, меня сносит с кровати, я падаю со второго яруса, теряю сознание. Потом прихожу в себя, чувствую, что температура в бараке уже нормальная, надо выбираться. Встаю на ноги, начинаю выходить, понимаю, что состояние такое, будто земля уходит из-под ног. Шёл как будто на корабле во время шторма. Пытался выйти из барака, ещё раз упал, потерял сознание. Прошёл по груде металла и бетона, где когда-то стояли кровати. Потом ещё раз за пределами барака потерял сознание".

Какие ранения получил: массивное кровотечение из руки, перебитый лучевой нерв левой руки, ранение правого бедра, сквозное ранение спины в области поясницы, пробитое легкое, многочисленные ожоги, стекловата и мелкие осколки в шее возле сонной артерии.

Кого вспоминает из погибших побратимов: "Вспоминаю "Гранита", "Радия", "Башню", "Шуберта", "Ковбоя", "Космоса", "Фирста".

Что за предмет на фотографии: "Этот осколок — один из самых крупных, который извлекли из левой руки, он повредил мне нерв. Он знаковый тем, что является доказательством казни и того, что меня не убили и смогли закалить, несмотря на мое увечье. Он же доказательство того, что это были не HIMARS".

"Дос", 129 дней в плену

Что помнит о взрыве: "Помню два взрыва в самом бараке. Когда уже произошел взрыв, когда мы выбежали на улицу, я вытаскивал ребят. Когда дотащил, я примерно пяти людям помог. Очень хорошо запомнил фразу от старших в ДИЗО: "Ну что, классно вы, пацаны, вагнера в#ели".

Какие ранения получил: осколочно-огнестрельные ранения предплечья, ноги, потеря зрения и слуха на правой стороне.

Кого вспоминает из погибших побратимов: "Вспоминаю из погибших ребят, которые воевали под моим командованием, — "Моря", "Джонса", "Восток", "Кадета". Классные парни, классные воины, сражались до последнего в пехоте, их постигла такая участь, как казнь. Помню "Смока" из артиллерии, очень классный парень был. "Космос" из медиков — вообще светлый человек. "Фирст" всегда был на позитиве у меня в подразделении, перевелся в инженерно-саперную роту, вообще топовый сапер2.

Что за предмет на фотографии: "Единственное серьёзное ранение, полученное во время Мариупольской кампании и плена, я получил именно во время теракта. Это осколочное ранение, которое сейчас не даёт мне полноценно и нормально жить. У меня миллион осколков в ногах, которые не дают мне ходить. Поэтому передвигаюсь с помощью палки. Врачи сказали, что это на всю жизнь. Ничего изменить невозможно. Поэтому палка для меня — символ, напоминающий о казни военнопленных в плену".

"Август", 1122 дня в плену

Что он помнит о взрыве: "Взрыв, потом хаос. Я вообще был в тяжелом состоянии. Мне помогали ребята, тем, кому повезло получить незначительные повреждения. Я держался, чтобы доехать до больницы, в голове подбадривал себя. Помню потом операционный стол в Донецке. Как я просыпаюсь, вижу свои ранения, ампутацию ноги, и понимаю, что хочу жить этой жизнью. Не хочу впадать в отчаяние. Хочу активно участвовать в соревнованиях, хочу жить и делать что-то полезное. Это были первые мысли после реанимации, после того, как меня прооперировали".

Какие ранения получил: ампутация ноги в результате ранения, осколочные ранения по всему телу, потерял глаз, тяжелая контузия.

Кого вспоминает из погибших побратимов: Из побратимов вспоминаю "Брайана", "Эхо», "Американца", "Сэнсея", "Августа", "Радия", "Ковбоя", "Кипиша".

Что за предмет на фотографии: "Особая молитва, потому что в плену с ребятами мы читали ее тайком каждое утро, за что иногда и получали на проверках".

"Алан", 1362 дня в плену

Что он помнит о взрыве: "Взрыв. Посыпались искры, сразу возгорание, паника, хаос. Ну а потом уже последствия: пожар, сгоревшие люди. Паника. Администрация никак не помогала. Наоборот, закрыли все выходы и заблокировали нас на этой промзоне. Никакой первой помощи никто не оказывал".

Какие ранения получил: получил осколочные ранения колена, лишился части пятки.

Кого вспоминает из погибших побратимов: "Вспоминаю "Осипа", "Карася", "Броню", "Электрика", "Васильвича", "Кипиша", "Батю", "Кучерявого", "Ковбоя", "Белотура" — это те, с кем я непосредственно пересекался по службе. И, конечно, всех остальных, поскольку был знаком почти со всеми ребятами".

Что за предмет на фотографии: "Шеврон — это не только элемент формы и знак различия подразделения, это еще и символ стойкости и несокрушимости людей, даже когда выживание в тех условиях казалось невозможным".

Ранее Новини.LIVE писали, что "Азов" заявил о возвращении в Мариуполь. Бойцы патрулируют оккупированный россиянами город с воздуха.

Также мы писали, что принц Гарри во время визита в Украину в конце апреля встретился с бойцами "Азова". Военнослужащие передали ему украшения Love is care (Любовь — это забота). Таким образом бойцы выразили благодарность герцогу и герцогине Сассекским за постоянную поддержку Украины.