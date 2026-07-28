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Головна Новини дня "Не забудемо жодного злочину": Зеленський згадав трагедію в Оленівці

"Не забудемо жодного злочину": Зеленський згадав трагедію в Оленівці

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 20:01
Зеленський вшанував пам’ять загиблих в Оленівці та заявив про повернення всіх полонених
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять українських військовополонених, які загинули внаслідок російського злочину в Оленівці. Він нагадав, що в ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські військові влаштували атаку на місце утримання українських полонених.

Про це президент повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Новина доповнюється...

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Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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