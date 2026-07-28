Зеленський вшанував пам’ять загиблих в Оленівці та заявив про повернення всіх полонених

"Не забудемо жодного злочину": Зеленський згадав трагедію в Оленівці
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Дата публікації: 28 липня 2026 20:01
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять українських військовополонених, які загинули внаслідок російського злочину в Оленівці. Він нагадав, що в ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські військові влаштували атаку на місце утримання українських полонених.
Про це президент повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
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