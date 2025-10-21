Сколько времени понадобится оккупантам РФ для захвата всей Украины — подсчеты аналитиков

Диктатор РФ Путин на саммите на Аляске. Фото: Reuters

Чтобы захватить всю Украину, Путину потребуется больше века, если, конечно, он сохранит текущие темпы наступления. С начала нового наступления РФ в мае 2025 года Россия захватила лишь 0,4% украинской территории и не достигла серьезной цели.

Такие подсчеты делают эксперты издания The Economist.

Через сколько лет РФ может захватить всю Украину

Чтобы полностью оккупировать Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, российской армии при сохранении текущих темпов наступления понадобится еще 5 лет, а на захват всей Украины — 103 года.

По данным издания, с начала нового наступления РФ в мае 2025 года Россия захватила лишь 0,4% украинской территории и не достигла серьезной цели — с октября 2022 года после контрнаступления Украины линия фронта значительно не менялась. При этом потери РФ оказались крайне высокими.

Сколько оккупантов РФ погибло в Украине

С начала полномасштабного вторжения до января 2025 года потери российских войск составляли от 640 000 до 877 000 человек, из которых 137 000 — 228 000 погибли.

К 13 октября эти потери выросли почти на 60%, достигнув от 984 000 до 1 438 000 человек, включая 190 000 — 480 000 погибших, подсчитали издания на основе данных, полученных от западных правительств и независимых исследователей.

"Способность России продолжать борьбу в нынешнем темпе, возможно, подходит к концу. И если Путин все равно продолжит, он подвергнется еще одному риску. После трех лет сорванных наступлений внезапный коллапс российской военной экономики может стать вероятнее краха украинских оборонных рубежей", — к такому выводу пришел The Economist.

