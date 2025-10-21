Видео
Главная Новости дня Не в этом веке — сколько времени надо РФ, чтобы захватить Украину

Не в этом веке — сколько времени надо РФ, чтобы захватить Украину

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 06:53
обновлено: 07:28
Сколько времени понадобится оккупантам РФ для захвата всей Украины — подсчеты аналитиков
Диктатор РФ Путин на саммите на Аляске. Фото: Reuters

Чтобы захватить всю Украину, Путину потребуется больше века, если, конечно, он сохранит текущие темпы наступления. С начала нового наступления РФ в мае 2025 года Россия захватила лишь 0,4% украинской территории и не достигла серьезной цели.

Такие подсчеты делают эксперты издания The Economist.

Читайте также:

Через сколько лет РФ может захватить всю Украину

Чтобы полностью оккупировать Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, российской армии при сохранении текущих темпов наступления понадобится еще 5 лет, а на захват всей Украины — 103 года.

По данным издания, с начала нового наступления РФ в мае 2025 года Россия захватила лишь 0,4% украинской территории и не достигла серьезной цели — с октября 2022 года после контрнаступления Украины линия фронта значительно не менялась. При этом потери РФ оказались крайне высокими.

Сколько оккупантов РФ погибло в Украине

С начала полномасштабного вторжения до января 2025 года потери российских войск составляли от 640 000 до 877 000 человек, из которых 137 000 — 228 000 погибли.

К 13 октября эти потери выросли почти на 60%, достигнув от 984 000 до 1 438 000 человек, включая 190 000 — 480 000 погибших, подсчитали издания на основе данных, полученных от западных правительств и независимых исследователей.

"Способность России продолжать борьбу в нынешнем темпе, возможно, подходит к концу. И если Путин все равно продолжит, он подвергнется еще одному риску. После трех лет сорванных наступлений внезапный коллапс российской военной экономики может стать вероятнее краха украинских оборонных рубежей", — к такому выводу пришел The Economist.

Ранее мы сообщали, что в ГУР назвали количество дронов-камикадзе, которые хочет за этот год изготовить РФ. Их несколько десятков тысяч.

Тем временем на Херсонском направлении оккупанты сталкиваются с массовыми проблемами в своей артиллерии. Из-за бракованных снарядов есть погибшие среди личного состава оккупантов РФ.

владимир путин оккупанты война в Украине ситуация на фронте потери оккупантов
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
