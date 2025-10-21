Скільки часу знадобиться окупантам РФ для захоплення всієї України — підрахунки аналітиків

Не в цьому столітті — скільки часу треба РФ, щоб захопити Україну
Щоб захопити всю Україну, Путіну буде потрібно більше століття, якщо, звичайно, він збереже поточні темпи наступу. З початку нового наступу РФ у травні 2025 року Росія захопила лише 0,4% української території й не досягла серйозної мети.
Такі підрахунки роблять експерти видання The Economist.
Через скільки років РФ може захопити всю Україну
Щоб повністю окупувати Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області, російській армії за збереження поточних темпів наступу знадобиться ще 5 років, а на захоплення всієї України — 103 роки.
За даними видання, з початку нового наступу РФ у травні 2025 року Росія захопила лише 0,4% української території й не досягла серйозної мети — з жовтня 2022 року після контрнаступу України лінія фронту значно не змінювалася. При цьому втрати РФ виявилися вкрай високими.
Скільки окупантів РФ здохло в Україні
З початку повномасштабного вторгнення до січня 2025 року втрати російських військ становили від 640 000 до 877 000 осіб, з яких 137 000–228 000 загинули.
До 13 жовтня ці втрати зросли майже на 60%, досягнувши від 984 000 до 1 438 000 осіб, включаючи 190 000–480 000 загиблих, підрахували видання на основі даних, отриманих від західних урядів та незалежних дослідників.
"Здатність Росії продовжувати боротьбу в нинішньому темпі, можливо, добігає кінця. І якщо Путін все одно продовжить, він піддасться ще одному ризику. Після трьох років зірваних наступів раптовий колапс російської військової економіки може стати вірогіднішим за крах українських оборонних рубежів", — такого висновку дійшов The Economist.
Раніше ми повідомляли, що у ГУР назвали кількість дронів-камікадзе, які хоче за цей рік виготовити РФ. Їх декілька десятків тисяч.
Тим часом на Херсонському напрямку окупанти стикаються з масовими проблемами у своїй артилерії. Через браковані снаряди є загиблі серед особового складу окупантів РФ.
