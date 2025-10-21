Відео
Головна Новини дня Не в цьому столітті — скільки часу треба РФ, щоб захопити Україну

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 06:53
Оновлено: 06:29
Скільки часу знадобиться окупантам РФ для захоплення всієї України — підрахунки аналітиків
Диктатор РФ Путін на саміті на Алясці. Фото: Reuters

Щоб захопити всю Україну, Путіну буде потрібно більше століття, якщо, звичайно, він збереже поточні темпи наступу. З початку нового наступу РФ у травні 2025 року Росія захопила лише 0,4% української території й не досягла серйозної мети.

Такі підрахунки роблять експерти видання The Economist.

Читайте також:

Через скільки років РФ може захопити всю Україну

Щоб повністю окупувати Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області, російській армії за збереження поточних темпів наступу знадобиться ще 5 років, а на захоплення всієї України — 103 роки.

За даними видання, з початку нового наступу РФ у травні 2025 року Росія захопила лише 0,4% української території й не досягла серйозної мети — з жовтня 2022 року після контрнаступу України лінія фронту значно не змінювалася. При цьому втрати РФ виявилися вкрай високими.

Скільки окупантів РФ здохло в Україні 

З початку повномасштабного вторгнення до січня 2025 року втрати російських військ становили від 640 000 до 877 000 осіб, з яких 137 000–228 000 загинули.

До 13 жовтня ці втрати зросли майже на 60%, досягнувши від 984 000 до 1 438 000 осіб, включаючи 190 000–480 000 загиблих, підрахували видання на основі даних, отриманих від західних урядів та незалежних дослідників.

"Здатність Росії продовжувати боротьбу в нинішньому темпі, можливо, добігає кінця. І якщо Путін все одно продовжить, він піддасться ще одному ризику. Після трьох років зірваних наступів раптовий колапс російської військової економіки може стати вірогіднішим за крах українських оборонних рубежів", — такого висновку дійшов The Economist.

Раніше ми повідомляли, що у ГУР назвали кількість дронів-камікадзе, які хоче за цей рік виготовити РФ. Їх декілька десятків тисяч. 

Тим часом на Херсонському напрямку окупанти стикаються з масовими проблемами у своїй артилерії. Через браковані снаряди є загиблі серед особового складу окупантів РФ.

володимир путін окупанти війна в Україні ситуація на фронті втрати окупантів
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
