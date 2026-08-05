"Не смогу обеспечить семью": Стефанишина высказалась о залоге в суде

Ольга Стефанишина. Фото: Новини.LIVE

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Бывшая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которой было предъявлено подозрение, заявила в суде, что считает обвинения необоснованными и намерена доказывать свою невиновность законным путем. Она также подчеркнула, что специально вернулась в Украину, чтобы участвовать во всех процессуальных действиях, и не намерена уклоняться от судебного разбирательства.

Об этом она заявила в зале суда, передает Новини.LIVE.

Стефанишина заявила, что не будет уклоняться от суда

По словам Стефанишиной, она будет выполнять все возложенные на нее процессуальные обязанности и будет находиться в Киеве для защиты своей позиции.

"Я не имею ни малейшего намерения пропускать судебные заседания, уклоняться от обязанностей, возложенных на меня в рамках уголовного процесса, и намерена находиться в Киеве и отстаивать свою честь в суде", — заявила она.

Ольга Стефанишина в суде. Фото: Новини.LIVE

Стефанишина также обратилась к суду с просьбой учесть расходы, связанные с возвращением в Украину, обеспечением семьи и оплатой юридической помощи. По ее словам, предложенный размер залога для нее непосилен.

"Я не могу внести залог собственными средствами в предложенном размере. А даже если найду такую возможность, не смогу тогда обеспечить жизнь своей семьи", — подчеркнула она.

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просят суд избрать для Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 15,3 млн грн. При этом ранее во время общения с журналистами представитель обвинения называл другую сумму — 13,1 млн грн. Решение о мере пресечения суд должен огласить завтра.

Прокурор САП Виталий Рыбалкин в комментарии Радио Свобода сообщил, что Ольге Стефанишиной объявили подозрение по трем эпизодам — незаконное обогащение и два случая недостоверного декларирования. По версии следствия, незаконное обогащение касается двух квартир в ЖК "Файна Таун", которые якобы были приобретены через близкую подругу. Предполагаемую сумму незаконного обогащения оценивают в 13,9 млн грн.

В САП заявили, что будут просить суд избрать для Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 13,3 млн грн. Ранее сама Стефанишина опровергла обвинения и заявила, что ей "не было и нет чего скрывать".

Как сообщали Новини.LIVE, во время рассмотрения ходатайства о мере пресечения прокурор САП заявил, что Ольга Стефанишина якобы влияла на назначение руководителей ряда антикоррупционных органов. Сторона обвинения просила избрать ей меру пресечения в виде залога более 13 млн грн, однако защита отрицала доводы прокуратуры.

Как сообщали Новини.LIVE, 5 августа Ольге Стефанишиной сообщили о новом подозрении. В Высшем антикоррупционном суде началось рассмотрение ходатайства об избрании ей меры пресечения, а в начале заседания сторона защиты попросила проводить слушания в закрытом режиме.

Как сообщали Новини.LIVE, Стефанишина отреагировала на процессуальные действия правоохранительных органов, в которых фигурирует ее имя. Она заявила, что уведомление о подозрении не является доказательством вины, подчеркнула готовность сотрудничать со следствием и заверила, что находится в Украине и будет отстаивать свою позицию законным путем.