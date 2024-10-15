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Не долетают до целей, — эксперт о специфике северокорейских ракет

15 октября 2024 05:52
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Россия применяет северокорейские ракеты - какие они - новости
Сбитые северокорейские ракеты. Фото: Новини.LIVE, Галина Остаповец
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Конструкция и материалы северокорейских ракет не соответствуют конструкциям и материалам, применяемым в российских ракетах. А качество швов указывает на то, что ракеты изготовлены в простых условиях. Это уместно для массовых изделий.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Андрей Кульчицкий, заведующий Лабораторией военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

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"Летят они, куда хотят, — по направлению. А ракета должна отклоняться от заданной точки 5-10 метров, а не на тысячу метров или даже 3 км. В определенные цели я не видел попадания северокорейских ракет", — отметил Кульчицкий.

На уточнение журналистки издания действительно ли ни разу эксперт ответил, что "да".

Напомним, по сообщению The Guardian, Северная Корея, вероятно, разместила свои войска в Украине вместе с российскими. Они могут помогать оккупантам в запуске баллистических ракет KN-23.

А двумя неделями ранее в России в результате попадания пылал один из крупнейших военных складов. На нем хранились ракеты и снаряды, которые государству-агрессору передала Северная Корея.

Украина ПВО ракета ракеты війна

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