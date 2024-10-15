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Не долітають до цілей, — експерт про специфіку північно-корейських ракет

15 жовтня 2024 05:52
Галина Остаповець - Журналіст
Росія застосовує північно-корейські ракети - які вони - новини
Збиті північно-корейські ракети. Фото: Новини.LIVE, Галина Остаповець
Галина Остаповець - Журналіст

Конструкція та матеріали північно-корейських ракет не відповідають конструкціям та матеріалам, які застосовуються у російських ракетах. А якість швів вказують на те, що ракети виготовлені у простих умовах. Це доречно для масових виробів. 

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів Андрій Кульчицький, завідувач Лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

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"Летять вони, куди хотять, — у напрямку. А ракета повинна відхилятися від заданої точки 5-10 метрів, а не на тисячу метрів чи навіть 3 км. У визначені цілі я не бачив попадання північно-корейських ракет", — відзначив Кульчицький.

На уточнення журналістки видання, чи справді жодного разу, експерт відповів, що "так".

Нагадаємо, за повідомленням The Guardian, Північна Корея, ймовірно, розмістила свої війська в Україні разом із російськими. Вони можуть допомагати окупантам у запуску балістичних ракет KN-23.

А двома тижнями раніше у Росії внаслідок влучання палав один з найбільших військових складів. На ньому зберігалися ракети та снаряди, які державі-агресору передала Північна Корея.

Україна ППО ракета ракети війна

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