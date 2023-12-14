Не для армии — журналисты нашли новые элитные автомобили нардепов и чиновников
Несмотря на второй год открытой полномасштабной войны с Россией, некоторые украинские народные депутаты и чиновники продолжают покупать элитные автомобили. В то время как украинские граждане и волонтеры продолжают собирать по всей стране средства на автотранспорт для украинских военных.
Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.
Роскошь на войне
Ссылаясь на Государственную налоговую службу, издание установило, что в этом году депутаты покупали даже больше роскошных автомобилей, чем до вероломного нападения России.
"Это является очередным свидетельством того, что разрыв между фронтом и мирной жизнью только растет. Чиновники продолжают привычную при мирной жизни погоню за ценными автомобилями "государств" во время хронической нехватки средств даже на войну у самого государства", — говорится в расследовании.
По информации в материале, установлено, что Николай Тищенко в августе текущего года купил электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC стоимостью 80-90 тыс. долларов. В то же время нардеп зарегистрировал авто не на себя, а на своего водителя Петра Орлова. Кстати, таких авто у нардепа два: второе он купил в прошлом году.
В октябре текущего года стало известно, что другой немецкий автомобиль приобрел депутат от партии "Батьківщина" Вадим Ищенко. Однако электрический седан Mercedes-Benz EQC стоимостью в 150 тыс. долларов в настоящее время является собственностью "Таскомбанка", что свидетельствует о том, что авто в лизинге.
А нардеп от партии "Европейская Солидарность" Геннадий Вацак располагает эталонным британским кроссовером Rolls-Royce Cullinan стоимостью 700 тысяч долларов. Несмотря на его заявления, что автомобиль зарегистрирован на ресторанную сеть "Вацак", в расследовании говорят: в Верховную Раду он ездит именно на нем.
Ну а глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко ездит на деловые встречи в Киев на немецком внедорожнике Volkswagen Touareg последнего поколения. Сам же чиновник всегда подчеркивал, что машина служебная.
В то же время глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что телемарафон "Єдині новини" теряет свою эффективность из-за преимущества оперативных новостей в Telegram-каналах.
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