Не для армии — журналисты нашли новые элитные автомобили нардепов и чиновников

Британский представительский кроссовер Rolls-Royce Culinan. Иллюстративное фото: соцсети

Несмотря на второй год открытой полномасштабной войны с Россией, некоторые украинские народные депутаты и чиновники продолжают покупать элитные автомобили. В то время как украинские граждане и волонтеры продолжают собирать по всей стране средства на автотранспорт для украинских военных.

Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

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Ссылаясь на Государственную налоговую службу, издание установило, что в этом году депутаты покупали даже больше роскошных автомобилей, чем до вероломного нападения России.

"Это является очередным свидетельством того, что разрыв между фронтом и мирной жизнью только растет. Чиновники продолжают привычную при мирной жизни погоню за ценными автомобилями "государств" во время хронической нехватки средств даже на войну у самого государства", — говорится в расследовании.

По информации в материале, установлено, что Николай Тищенко в августе текущего года купил электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC стоимостью 80-90 тыс. долларов. В то же время нардеп зарегистрировал авто не на себя, а на своего водителя Петра Орлова. Кстати, таких авто у нардепа два: второе он купил в прошлом году.

Mercedes-Benz EQC. Источник: Википедия

В октябре текущего года стало известно, что другой немецкий автомобиль приобрел депутат от партии "Батьківщина" Вадим Ищенко. Однако электрический седан Mercedes-Benz EQC стоимостью в 150 тыс. долларов в настоящее время является собственностью "Таскомбанка", что свидетельствует о том, что авто в лизинге.

Mercedes-Benz EQC. Источник: оф.сайт Mercedes-Benz

А нардеп от партии "Европейская Солидарность" Геннадий Вацак располагает эталонным британским кроссовером Rolls-Royce Cullinan стоимостью 700 тысяч долларов. Несмотря на его заявления, что автомобиль зарегистрирован на ресторанную сеть "Вацак", в расследовании говорят: в Верховную Раду он ездит именно на нем.

Culinan, который может принадлежать Вацаку. Источник: соцсети

Ну а глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко ездит на деловые встречи в Киев на немецком внедорожнике Volkswagen Touareg последнего поколения. Сам же чиновник всегда подчеркивал, что машина служебная.

Виталий Бунечко и его Volkswagen Touareg. Источник: bihus.info

Напомним, что ранее нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой узаконить ежедневную молитву "за победу ВСУ и освобождение всей территории Украины".

В то же время глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что телемарафон "Єдині новини" теряет свою эффективность из-за преимущества оперативных новостей в Telegram-каналах.