Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Не для армії — журналісти знайшли нові елітні авто нардепів та чиновників arrow

Не для армії — журналісти знайшли нові елітні авто нардепів та чиновників

14 грудня 2023 23:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Не для армії — журналісти знайшли нові елітні авто нардепів та чиновників
Британський представницький кросовер Rolls-Royce Culinan. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Попри другий рік відкритої повномасштабної війни з Росією, дехто з українських народних депутатів та чиновників продовжують купувати елітні автомобілі. Тоді як українські громадяни та волонтери продовжують збирати по всій країні кошти на автотранспорт для українських військовиків.

Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач

Читайте також:

Розкіш на війні

Посилаючись на Державну податкову службу, видання встановило, що цього року депутати купували навіть більше розкішних автомобілів, аніж до віроломного нападу Росії. 

"Це є черговим свідченням того, що розрив між фронтом і мирним життям лише зростає. Чиновники продовжують звичну за мирного життя гонитву за коштовними автомобілями "державників" під час хронічної нестачі коштів навіть на війну у самої держави", — йдеться в розслідуванні. 

За інформацією у матеріалі, встановлено, що Микола Тищенко у серпні поточного року купив електричний кросовер Mercedes-Benz EQC вартістю 80-90 тис. доларів. Водночас нардеп зареєстрував авто не на себе, а на свого водія Петра Орлова. До речі, таких авто у нардепа два: інше він купив торік.

Не для армії — журналісти знайшли нові елітні авто нардепів та чиновників
Mercedes-Benz EQC. Джерело: Вікіпедія

У жовтні поточного року стало відомо, що інший німецький автомобіль придбав депутат від партії "Батьківщина" Вадим Іщенко. Проте електричний седан Mercedes-Benz EQC вартістю у 150 тис. доларів до сьогодення є власністю "Таскомбанку", що свідчить про те, що авто в лізингу.

Не для армії — журналісти знайшли нові елітні авто нардепів та чиновників
Mercedes-Benz EQC. Джерело: оф.сайт Mercedes-Benz

А нардеп від партії "Європейська Солідарність" Геннадій Вацак має у своєму розпорядженні еталонний британський кросовер Rolls-Royce Cullinan вартістю 700 тисяч доларів. Попри його заяви, що авто зареєстровано на ресторанну мережу "Вацак", в розслідуванні кажуть: у Верховну Раду він їздить саме на ньому.

Не для армії — журналісти знайшли нові елітні авто нардепів та чиновників
Culinan, який може належати Вацаку. Джерело: соцмережі

Ну а голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко їздить на ділові зустрічі в Київ на німецькому позашляховику Volkswagen Touareg останнього покоління. Сам же чиновник завжди наголошував на тому, що машина службова.

Не для армії — журналісти знайшли нові елітні авто нардепів та чиновників
Віталій Бунечко та його Volkswagen Touareg. Джерело: bihus.info

Нагадаємо, що раніше нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу звернувся до Володимира Зеленського з проханням узаконити щоденну молитву "за перемогу ЗСУ і звільнення усієї території України".  

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що телемарафон "Єдині новини" втрачає свою ефективність через перевагу оперативних новин в Telegram-спільнотах. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі