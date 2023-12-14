Не для армії — журналісти знайшли нові елітні авто нардепів та чиновників

Британський представницький кросовер Rolls-Royce Culinan. Ілюстративне фото: соцмережі

Попри другий рік відкритої повномасштабної війни з Росією, дехто з українських народних депутатів та чиновників продовжують купувати елітні автомобілі. Тоді як українські громадяни та волонтери продовжують збирати по всій країні кошти на автотранспорт для українських військовиків.

Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

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Посилаючись на Державну податкову службу, видання встановило, що цього року депутати купували навіть більше розкішних автомобілів, аніж до віроломного нападу Росії.

"Це є черговим свідченням того, що розрив між фронтом і мирним життям лише зростає. Чиновники продовжують звичну за мирного життя гонитву за коштовними автомобілями "державників" під час хронічної нестачі коштів навіть на війну у самої держави", — йдеться в розслідуванні.

За інформацією у матеріалі, встановлено, що Микола Тищенко у серпні поточного року купив електричний кросовер Mercedes-Benz EQC вартістю 80-90 тис. доларів. Водночас нардеп зареєстрував авто не на себе, а на свого водія Петра Орлова. До речі, таких авто у нардепа два: інше він купив торік.

Mercedes-Benz EQC. Джерело: Вікіпедія

У жовтні поточного року стало відомо, що інший німецький автомобіль придбав депутат від партії "Батьківщина" Вадим Іщенко. Проте електричний седан Mercedes-Benz EQC вартістю у 150 тис. доларів до сьогодення є власністю "Таскомбанку", що свідчить про те, що авто в лізингу.

Mercedes-Benz EQC. Джерело: оф.сайт Mercedes-Benz

А нардеп від партії "Європейська Солідарність" Геннадій Вацак має у своєму розпорядженні еталонний британський кросовер Rolls-Royce Cullinan вартістю 700 тисяч доларів. Попри його заяви, що авто зареєстровано на ресторанну мережу "Вацак", в розслідуванні кажуть: у Верховну Раду він їздить саме на ньому.

Culinan, який може належати Вацаку. Джерело: соцмережі

Ну а голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко їздить на ділові зустрічі в Київ на німецькому позашляховику Volkswagen Touareg останнього покоління. Сам же чиновник завжди наголошував на тому, що машина службова.

Віталій Бунечко та його Volkswagen Touareg. Джерело: bihus.info

Нагадаємо, що раніше нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу звернувся до Володимира Зеленського з проханням узаконити щоденну молитву "за перемогу ЗСУ і звільнення усієї території України".

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що телемарафон "Єдині новини" втрачає свою ефективність через перевагу оперативних новин в Telegram-спільнотах.