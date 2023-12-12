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Ще одна ідея Мазурашу — нардеп просить оголосити щоденну молитву "за перемогу ЗСУ"

12 грудня 2023 11:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ще одна ідея Мазурашу — нардеп просить оголосити щоденну молитву "за перемогу ЗСУ"
Нардеп Георгій Мазурашу. Фото: Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу просить Президента України Володимира Зеленського узаконити щоденну молитву "за перемогу ЗСУ і звільнення усієї території України". Він пропонує проводити спільну молитву кожного дня у конкретний час. 

Відповідний проєкт з'явився на сайті парламенту.

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Мазурашу звернувся до нашого Президента з відповідним документом, аби узаконити щоденну молитву "за перемогу ЗСУ". 

"Проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до президента України щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації", — звучить назва документа. 

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Документ Мазурашу про спільну молитву. Фото: скриншот

Проєкт постанови одержано Верховною Радою 11 грудня і передано на розгляд керівництву того ж дня. 

Депутат впевнений, що це досить важливо для країни, адже  раніше молитва змінювала хід історії в інших державах. Окрім того, він наголосив, що проводити спільну молитву потрібно щодня у конкретний час. 

"Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України. Хвилина мовчання проходить щодня о 9:00. Цілком логічним було б саме цей час оголосити загальнонаціональним щоденним часом молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації", — стверджує Мазурашу. 

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Допис Мазурашу у Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Георгій Мазурашу зареєстрував законопроєкт щодо мобілізації. Він вважає, що мобілізувати до ЗСУ потрібно лише морально готових захищати країну. 

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