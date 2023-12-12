Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Еще одна идея Мазурашу — нардеп просит объявить ежедневную молитву "за победу ВСУ" arrow

Еще одна идея Мазурашу — нардеп просит объявить ежедневную молитву "за победу ВСУ"

12 декабря 2023 11:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Еще одна идея Мазурашу — нардеп просит объявить ежедневную молитву "за победу ВСУ"
Нардеп Георгий Мазураш. Фото: Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу просит Президента Украины Владимира Зеленского узаконить ежедневную молитву "за победу ВСУ и освобождение всей территории Украины". Он предлагает проводить общую молитву каждый день в конкретное время.

Соответствующий проект появился на сайте парламента.

Читайте также:

Молитва о победе ВСУ — какие законы создают в ВР

Мазурашу обратился к нашему Президенту с соответствующим документом, чтобы узаконить ежедневную молитву "за победу ВСУ".

"Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к президенту Украины по поводу объявления общенационального ежедневного времени молитвы за победу и освобождение всей территории Украины от российской оккупации", — звучит название документа.

null
Документ Мазурашу об общей молитве. Фото: скриншот

Проект постановления был получен Верховной Радой 11 декабря и передан на рассмотрение руководству того же дня.

Депутат уверен, что это очень важно для страны, ведь раньше молитва изменяла ход истории в других государствах. Кроме того, он подчеркнул, что проводить общую молитву нужно каждый день в конкретное время.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии России против Украины. Минута молчания проходит ежедневно в 9:00. Вполне логично было бы именно это время объявить общенациональным ежедневным временем молитвы за победу и освобождение всей территории Украины от русских оккупации", — утверждает Мазурашу.

null
Сообщение Мазурашу в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, недавно Георгий Мазурашу зарегистрировал законопроект по мобилизации. Он считает, что мобилизовать в ВСУ нужно только морально готовых защищать страну.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме