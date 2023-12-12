Еще одна идея Мазурашу — нардеп просит объявить ежедневную молитву "за победу ВСУ"
Народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу просит Президента Украины Владимира Зеленского узаконить ежедневную молитву "за победу ВСУ и освобождение всей территории Украины". Он предлагает проводить общую молитву каждый день в конкретное время.
Соответствующий проект появился на сайте парламента.
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Мазурашу обратился к нашему Президенту с соответствующим документом, чтобы узаконить ежедневную молитву "за победу ВСУ".
"Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к президенту Украины по поводу объявления общенационального ежедневного времени молитвы за победу и освобождение всей территории Украины от российской оккупации", — звучит название документа.
Проект постановления был получен Верховной Радой 11 декабря и передан на рассмотрение руководству того же дня.
Депутат уверен, что это очень важно для страны, ведь раньше молитва изменяла ход истории в других государствах. Кроме того, он подчеркнул, что проводить общую молитву нужно каждый день в конкретное время.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии России против Украины. Минута молчания проходит ежедневно в 9:00. Вполне логично было бы именно это время объявить общенациональным ежедневным временем молитвы за победу и освобождение всей территории Украины от русских оккупации", — утверждает Мазурашу.
Напомним, недавно Георгий Мазурашу зарегистрировал законопроект по мобилизации. Он считает, что мобилизовать в ВСУ нужно только морально готовых защищать страну.
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