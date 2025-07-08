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Главная Новости дня Назарию Гринцевичу посмертно присвоили звание Героя Украины

Назарию Гринцевичу посмертно присвоили звание Героя Украины

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 14:52
Защитнику "Азовстали" Назарию Гринцевичу присвоили звание Героя Украины
Самый молодой защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич с псевдонимом "Гренка". Фото: vezha.ua

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил самому молодому защитнику "Азовстали" Назарию Гринцевичу с позывным "Гренка" звание Героя Украины посмертно. Отметим, что украинский воин после плена вернулся на фронт, где и погиб в мае 2024 года.

Об этом говорится в указе №467/2025, опубликованном на сайте президента во вторник, 8 июля.

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Защитнику "Азовстали" посмертно присвоили звание Героя Украины

Во вторник, 8 июля, Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему на войне защитнику "Азовстали" Назарию Гринцевичу с псевдонимом "Гренка".

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Гринцевичу Назарию Андреевичу — младшему лейтенанту (посмертно)", — говорится в указе главы государства.

Указ Зеленського
Скриншот указа Зеленского

Что известно о Назарии Гринцевиче

Назарий Гринцевич с позывным "Гренка" вступил в артиллерийское подразделение "Азова" в 18 лет. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был самым молодым "азовцем", оборонявшим Мариуполь. Встретил свое девятнадцатилетие на "Азовстали".

Известно, что Гринцевич пробыл в российском плену 4 месяца. После освобождения из плена Назарий вернулся на службу. Был одним из основателей спецподразделения артиллерийской разведки "Контакт12" в составе бригадной артиллерийской группы.

Назарий Гринцевич погиб в бою 6 мая 2024 года на Луганском направлении в Серебрянском лесу. Похоронили военного на Аллее Славы на Сабаровском кладбище.

Ранее мы информировали, что трем военнослужащим посмертно присвоят звание "Герой Украины".

Напомним, что в воскресенье, 6 июля, Владимир Зеленский встретился с воинами ВМС и отметил их государственными наградами.

Азовсталь Герой Украины война в Украине погибшие украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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