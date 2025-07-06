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Головна Новини дня Зеленський привітав з Днем ВМС та вручив воїнам нагороди

Зеленський привітав з Днем ВМС та вручив воїнам нагороди

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 17:33
Зеленський нагородив воїнів ВМС ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський нагороджує воїнів ВМС ЗСУ. Фото: ОПУ

У неділю, 6 липня, в Україні відзначають День Військово-Морських сил ЗСУ. З цієї нагоди Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ВМС та відзначив їх державними нагородами.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Володимир Зеленський нагороджує воїнів ВМС ЗСУ. Фото: ОПУ

Зеленський нагородив воїнів ВМС ЗСУ — деталі

Глава держави подякував військовим морякам за виграні бої та битви, що дають Україні змогу протистояти російським окупантам і захищати життя.

"Україна виборола своє право на Чорне море та виштовхнула російський флот у віддалені бухти на сході. Україна виборола контроль над островом Зміїний, а отже, над судноплавством. Щодня наші воїни Військово-Морських сил разом із розвідкою та разом зі Службою безпеки та іншими складовими нашого захисту роблять усе можливе, щоб працювали українські порти та наші українські шляхи в морі", — наголосив президент.

Зеленський
Володимир Зеленський нагороджує воїнів ВМС ЗСУ. Фото: ОПУ

Також Володимир Зеленський подякував військовим морякам за захист Одещини та всього Південного узбережжя України від загрози російського десанту, особливо в перший рік повномасштабної війни.

"Наш захист тоді — це справді історичний результат українського народу, результат усіх вас та ваших побратимів", — зауважив глава держави.

Крім того, він окремо відзначив морських піхотинців, які захищають позиції на найбільш жорстких напрямках фронту.

Зеленський
Володимир Зеленський нагороджує воїнів ВМС ЗСУ. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" Герою України, старшині 1-ї статті Денису Чумаку. Екіпаж десантного катера під його командуванням здійснив десятки бойових виходів через річку Дніпро, забезпечуючи перевезення, вогневе прикриття та евакуацію десантних підрозділів.

У червні минулого року катер потрапив під атаку російських дронів та був пошкоджений. Старшина зазнав поранення, але, попри це, екіпаж під його керівництвом доставив боєкомплект і продовольство на лівий берег Дніпра та висадив десант. Після лікування Денис Чумак неодноразово потрапляв під обстріли, зазнавав поранень, але щоразу продовжував виконувати бойові завдання та рятувати побратимів. 

Президент закликав ушанувати пам’ять полеглих героїв. Усіх моряків та морських піхотинців, які віддали життя за Україну та незалежність, вшанували хвилиною мовчання.

Зеленський
Зеленський передає мамі загиблого воїна відзнаку. Фото: ОПУ

Нагадаємо, що у День Військово-Морських сил Зеленський подякував українським морякам за мужність і рішучість.

А речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, як змінилися ВМС України за роки повномасштабної війни.

Володимир Зеленський ВМС війна в Україні державна нагорода українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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