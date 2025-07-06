Президент Украины Владимир Зеленский награждает воинов ВМС ВСУ. Фото: ОПУ

В воскресенье, 6 июля, в Украине отмечают День Военно-Морских сил ВСУ. По этому случаю Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами ВМС и отметил их государственными наградами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Владимир Зеленский награждает воинов ВМС ВСУ. Фото: ОПУ

Зеленский наградил воинов ВМС ВСУ — детали

Глава государства поблагодарил военных моряков за выигранные бои и битвы, которые дают Украине возможность противостоять российским оккупантам и защищать жизнь.

"Украина завоевала свое право на Черное море и вытолкнула российский флот в отдаленные бухты на востоке. Украина завоевала контроль над островом Змеиный, а следовательно, над судоходством. Ежедневно наши воины Военно-Морских сил вместе с разведкой и вместе со Службой безопасности и другими составляющими нашей защиты делают все возможное, чтобы работали украинские порты и наши украинские пути в море", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский награждает воинов ВМС ВСУ. Фото: ОПУ

Также Владимир Зеленский поблагодарил военных моряков за защиту Одесской области и всего Южного побережья Украины от угрозы российского десанта, особенно в первый год полномасштабной войны.

"Наша защита тогда — это действительно исторический результат украинского народа, результат всех вас и ваших побратимов", — отметил глава государства.

Кроме того, он отдельно отметил морских пехотинцев, которые защищают позиции на наиболее жестких направлениях фронта.

Владимир Зеленский награждает воинов ВМС ВСУ. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины, старшине 1-й статьи Денису Чумаку. Экипаж десантного катера под его командованием совершил десятки боевых выходов через реку Днепр, обеспечивая перевозки, огневое прикрытие и эвакуацию десантных подразделений.

В июне прошлого года катер попал под атаку российских дронов и был поврежден. Старшина получил ранение, но, несмотря на это, экипаж под его руководством доставил боекомплект и продовольствие на левый берег Днепра и высадил десант. После лечения Денис Чумак неоднократно попадал под обстрелы, получал ранения, но каждый раз продолжал выполнять боевые задачи и спасать побратимов.

Президент призвал почтить память павших героев. Всех моряков и морских пехотинцев, которые отдали жизнь за Украину и независимость, почтили минутой молчания.

Зеленский передает маме погибшего воина награду, фото: ОПУ

Напомним, что в День Военно-Морских Сил Зеленский поблагодарил украинских моряков за мужество и решительность.

А представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как изменились ВМС Украины за годы полномасштабной войны.