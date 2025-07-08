Захиснику "Азовсталі" Назарію Гринцевичу надали звання Героя України

Наймолодший захисник "Азовсталі" Назарій Гринцевич на псевдо "Грінка". Фото: vezha.ua

Президент України Володимир Зеленський присвоїв наймолодшому захиснику "Азовсталі" Назарію Гринцевичу з позивним "Грінка" звання Героя України посмертно. Зазначимо, що український воїн після полону повернувся на фронт, де й загинув у травні 2024 року.

Про це йдеться в указі №467/2025, опублікованому на сайті президента у вівторок, 8 липня.

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Захиснику "Азовсталі" посмертно присвоїли звання Героя України

У вівторок, 8 липня, Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому на війні захиснику "Азовсталі" Назарію Гринцевичу на псевдо "Грінка".

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Гринцевичу Назарію Андрійовичу — молодшому лейтенанту (посмертно)", — йдеться в указі глави держави.

Скриншот указу Зеленського

Що відомо про Назарія Гринцевича

Назарій Гринцевич з позивним "Грінка" вступив в артилерійський підрозділ "Азову" у 18 років. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був наймолодшим "азовцем", що обороняв Маріуполь. Зустрів своє дев’ятнадцятиріччя на "Азовсталі".

Відомо, що Гринцевич пробув у російському полоні 4 місяці. Після звільнення з полону Назарій повернувся на службу. Був одним із засновників спецпідрозділу артилерійської розвідки "Контакт12" у складі бригадної артилерійської групи.

Назарій Гринцевич загинув у бою 6 травня 2024 року на Луганському напрямку в Серебрянському лісі. Поховали військового на Алеї Слави на сабарівському кладовищі.

Раніше ми інформували, що трьом військовослужбовцям посмертно нададуть звання "Герой України".

Нагадаємо, що у неділю, 6 липня, Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ВМС та відзначив їх державними нагородами.