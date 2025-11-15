Помощь украинцам в Польше — Навроцкий в последний раз подписал указ

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Getty Images

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что подписал указ о помощи украинским беженцам. В то же время он утверждает, что сделал это в последний раз.

Об этом сообщает Kresy.pl.

Помощь украинским беженцам в Польше

Навроцкий рассказал, что в последний раз принял помощь украинским беженцам, ведь она должна сочетать ответственность с принципом равного отношения ко всем нацменьшинствам.

"Я не хочу быть президентом хаоса, поэтому подписал вторую версию закона о помощи украинцам, но сделал это в последний раз", — подчеркнул он.

Кроме того, польский президент отметил, что нужно упорядочить систему поддержки. По его словам, украинцы должны быть трактованы как любое другое национальное меньшинство.

В то же время Кароль Навроцкий пояснил, что первая версия закона о помощи беженцам содержала положение о предоставлении помощи более 800 украинцам, которые не работают в Польше. Он признал неприемлемым.

"Это было несправедливое решение в отношении поляков", — сказал лидер Польши.

Напомним, ранее стало известно, что статус беженца в Польше могут забрать. Самой распространенной причиной аннулирования статуса является изменение обстоятельств, при которых предоставлялось право на защиту.

