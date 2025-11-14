Мерц призвал Зеленского поспособствовать прекращению выезда молодежи в Германию — выплаты беженцам тоже снизят

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что украинские молодые мужчины должны оставаться в своей стране и "служить", а не приезжать в Германию "во все большем количестве". Политик отметил, что уже просил президента Владимира Зеленского "обеспечить это".

Об этом сообщает издание WELT.

Во время своего разговора с украинским лидером канцлер Германии подчеркнул, что считает неприемлемым рост количества молодых украинских мужчин, которые прибывают в страну, вместо того, чтобы защищать свое государство. Он публично подтвердил, что обсуждал этот вопрос с украинским лидером.

"Владимир Зеленский должен обеспечить, чтобы украинские молодые мужчины служили в своей стране, а не приезжали в Германию во все большем количестве", — заявил Мерц.

Кроме этого, Канцлер подтвердил планы немецкого правительства по уменьшению выплат украинским беженцам и отмене ряда льгот. По его словам, эти меры будут приняты для того, чтобы "стимулы к работе были сильнее, чем соблазн остаться в системе социальных выплат".

Напомним, в Германии сейчас работают над изменениями в системе поддержки беженцев из Украины, которые прибыли в после 1 апреля 2025 года. Они будут считаться просителями убежища.

Ранее стало известно, что Ирландия сокращает срок проживания в государственных квартирах, которые предоставляются украинским беженцам. Теперь он будет ограничиваться 30 днями.