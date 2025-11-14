Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мерц против юношей-беженцев из Украины — хочет помощи Зеленского

Мерц против юношей-беженцев из Украины — хочет помощи Зеленского

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 00:50
обновлено: 01:23
Мерц призвал Зеленского поспособствовать прекращению выезда молодежи в Германию — выплаты беженцам тоже снизят
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что украинские молодые мужчины должны оставаться в своей стране и "служить", а не приезжать в Германию "во все большем количестве". Политик отметил, что уже просил президента Владимира Зеленского "обеспечить это".

Об этом сообщает издание WELT.

Реклама
Читайте также:

Германия планирует уменьшить выплаты для беженцев

Во время своего разговора с украинским лидером канцлер Германии подчеркнул, что считает неприемлемым рост количества молодых украинских мужчин, которые прибывают в страну, вместо того, чтобы защищать свое государство. Он публично подтвердил, что обсуждал этот вопрос с украинским лидером.

"Владимир Зеленский должен обеспечить, чтобы украинские молодые мужчины служили в своей стране, а не приезжали в Германию во все большем количестве", — заявил Мерц.

Кроме этого, Канцлер подтвердил планы немецкого правительства по уменьшению выплат украинским беженцам и отмене ряда льгот. По его словам, эти меры будут приняты для того, чтобы "стимулы к работе были сильнее, чем соблазн остаться в системе социальных выплат".

Напомним, в Германии сейчас работают над изменениями в системе поддержки беженцев из Украины, которые прибыли в после 1 апреля 2025 года. Они будут считаться просителями убежища.

Ранее стало известно, что Ирландия сокращает срок проживания в государственных квартирах, которые предоставляются украинским беженцам. Теперь он будет ограничиваться 30 днями.

Владимир Зеленский выплаты беженцы война в Украине военнообязанные Фридрих Мерц
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации