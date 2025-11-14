Мерц закликав Зеленського посприяти припиненню виїзду молоді до Німеччини — виплати біженцям теж знизять

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що українські молоді чоловіки повинні залишатися у своїй країні та "служити", а не приїжджати до Німеччини "у все більшій кількості". Політик зазначив, що вже просив президента Володимира Зеленського "забезпечити це".

Про це повідомляє видання WELT.

Реклама

Читайте також:

Німеччина планує зменшити виплати для біженців

Під час своєї розмови з українським лідером канцлер Німеччини наголосив, що вважає неприйнятним зростання кількості молодих українських чоловіків, які прибувають до країни, замість того, щоб захищати свою державу. Він публічно підтвердив, що обговорював це питання з українським лідером.

"Володимир Зеленський повинен забезпечити, щоб українські молоді чоловіки служили у своїй країні, а не приїжджали до Німеччини у все більшій кількості", — заявив Мерц.

Крім цього, Канцлер підтвердив плани німецького уряду щодо зменшення виплат українським біженцям та скасування низки пільг. За його словами, ці заходи будуть вжиті для того, щоб "стимули до роботи були сильнішими, ніж спокуса залишитися в системі соціальних виплат".

Нагадаємо, у Німеччині зараз працюють над змінами у системі підтримки біженців з України, які прибули до після 1 квітня 2025 року. Вони вважатимуться прохачами притулку.

Раніше стало відомо, що Ірландія скорочує термін проживання у державних квартирах, які надаються українським біженцям. Тепер він обмежуватиметься 30 днями.