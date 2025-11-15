Відео
Головна Новини дня Навроцький підписав закон про допомогу українцям — є нюанс

Навроцький підписав закон про допомогу українцям — є нюанс

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 15:22
Оновлено: 15:22
Допомога українцям в Польщі — Навроцький востаннє підписав указ
Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Getty Images

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав указ про допомогу українським біженцям. Водночас він стверджує, що зробив це востаннє.

Про це повідомляє Kresy.pl. 

Читайте також:

Допомога українським біженцям в Польщі

Навроцький розповів, що востаннє ухвалив допомогу українським біженцям, адже вона повинна поєднувати відповідальність з принципом рівного ставлення до всіх нацменшин. 

"Я не хочу бути президентом хаосу, тому підписав другу версію закону про допомогу українцям, але зробив це востаннє", — наголосив він. 

Крім того, польський президент зазначив, що потрібно упорядкувати систему підтримку. За його словами, українці повинні бути трактовані як будь-яка інша національна меншина. 

Водночас Кароль Навроцький пояснив, що перша версія закону про допомогу біженцям містила положення про надання допомоги понад 800 українцям, які не працюють у Польщі. Він визнав неприйнятним.

"Це було несправедливе рішення щодо поляків", — сказав лідер Польщі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що статус біженця в Польщі можуть забрати. Найпоширенішою причиною анулювання статусу є зміна обставин, за яких надавалося право на захист.

Водночас Фрідріх Мерц проти юнаків-біженців з України у Німеччині. Він просив Володимира Зеленського "забезпечити це".

Польща біженці допомога війна в Україні Кароль Навроцький
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
