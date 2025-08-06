Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши и принял присягу

Кароль Навроцкий. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Кароль Навроцкий в среду, 6 августа, официально стал президентом Польши. Он уже принял присягу. Известно, что на посту Навроцкий заменит Анджея Дуду.

Об этом сообщает The Guardian.

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В речи на сессии Национального собрания в здании Сейма в Варшаве Навроцкий отметил важность безопасности, защиты польских традиций и суверенитета.

"Свободный выбор свободной нации привел меня сегодня к вам, несмотря на пропагандистскую кампанию, ложь, политический театр и пренебрежение, с которыми я столкнулся на пути к президентскому креслу", — отметил он.

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Навроцкий выступил против:

нелегальной миграции;

введения евро;

повышения пенсионного возраста.

Президент Польши подчеркнул, что будет голосом нации и хочет действовать вне существующих политических разногласий.

Навроцкий хочет придерживаться курса на более тесные связи с США и осторожную позицию в отношении Евросоюза.

Напомним, 31 июля украинский лидер Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Навроцким.

Ранее стало известно, что новоизбранный президент Польши выступает против вступления Украины в Евросоюз.