Кароль Навроцький став новим президентом Польщі та склав присягу

Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Кароль Навроцький у середу, 6 серпня, офіційно став президентом Польщі. Він вже склав присягу. Відомо, що на посаді Навроцький замінить Анджея Дуду.

Про це повідомляє The Guardian.

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У промові на сесії Національних зборів у будівлі Сейму у Варшаві Навроцький наголосив на важливості безпеки, захисті польських традицій та суверенітету.

"Вільний вибір вільної нації привів мене сьогодні до вас, попри пропагандистську кампанію, брехню, політичний театр і зневагу, з якими я зіткнувся на шляху до президентського крісла", — зауважив він.

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Навроцький виступив проти:

нелегальної міграції;

запровадження євро;

підвищення пенсійного віку.

Президент Польщі наголосив, що буде голосом нації та хоче діяти поза наявними політичними розбіжностями.

Навроцький хоче дотримуватися курсу на більш тісні звʼязки зі США та обережну позицію щодо Євросоюзу.

Нагадаємо, 31 липня український лідер Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з Навроцьким.

Раніше стало відомо, що новообраний президент Польщі виступає проти вступу України до Євросоюзу.