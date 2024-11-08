В 2024 году может быть рекордно жарко

Человек обливается водой в жару. Фото: Конкурент

Ученые утверждают, что 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура на планете выросла на 1,5 °C более чем за 150 лет.

Об этом сообщили специалисты Службы по изменению климата Коперника (C3S) Европейского союза, информирует Reuters.

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Температурный рекорд 2024 года

Европейские ученые сообщили, что с января по октябрь 2024 года глобальная температура была настолько высокой, что до конца года показатели побьют предыдущие рекорды, если только погодная аномалия не снизится почти до нуля.

Ученые убеждены, что фундаментальной причиной рекорда этого года является изменение климата.

"Климат в целом теплеет. Теплеет на всех континентах, во всех океанических бассейнах. Поэтому мы обязательно увидим, что эти рекорды будут побиты", — сказал директор Службы по изменению климата Коперника Карло Буонтемпо.

Динамика повышения температуры. Фото: C3S

По данным специалистов, 2024 год также станет первым годом, когда температура на Земле превысит более чем на 1,5 °C показатели доиндустриального периода, когда люди не сжигали ископаемое топливо в промышленных масштабах.

Основной причиной глобального потепления считаются выбросы углекислого газа в атмосферу планеты, вызванные сжиганием угля, нефти и газа.

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