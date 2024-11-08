У 2024 році може бути рекордно спекотно

Чоловік обливається водою у спеку. Фото: Конкурент

Науковці стверджують, що 2024 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Середня температура на планеті зросла на 1,5 °C за понад 150 років.

Про це повідомили фахівці Служби з питань зміни клімату Коперника (C3S) Європейського союзу, інформує Reuters.

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Температурний рекорд 2024 року

Європейські вчені повідомили, що від січня по жовтень 2024 року глобальна температура була настільки високою, що до кінця року показники поб’ють попередні рекорди, якщо тільки погодна аномалія не знизиться майже до нуля.

Науковці переконані, що фундаментальною причиною цьогорічного рекорду є зміна клімату.

"Клімат загалом теплішає. Теплішає на всіх континентах, у всіх океанічних басейнах. Тому ми обов’язково побачимо, що ці рекорди будуть побиті", — сказав директор Служби з питань зміни клімату Коперника Карло Буонтемпо.

Динаміка підвищення температури. Фото: C3S

За даними фахівців, 2024 рік також стане першим роком, коли температура на Землі перевищить на понад 1,5 °C показники доіндустріального періоду, коли люди не спалювали викопне паливо в промислових масштабах.

Наразі основною причиною глобального потепління вважають викиди вуглекислого газу в атмосферу планети, що спричинені спалюванням вугілля, нафти та газу.

Раніше ми писали, що за останні 35-40 років рослинний покрив в Антарктиді збільшився приблизно у десять разів. Це пов'язано з кліматичними змінами, зокрема з глобальним потеплінням.

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