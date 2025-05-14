Нацполиция обезвредила преступную организацию и изъяла более 17 млн доз наркотиков

Ликвидация нарколаборатории. Фото: Нацполиция

Полицейские провели 230 обысков и разоблачили преступную группу из 67 человек, которые изготавливали и продавали психотропные вещества — альфа-PVP, амфетамин и мефедрон. Изъятые наркотики имели стоимость более 2 миллиардов гривен. Операция проходила в 15 областях, где ликвидировали 19 нарколабораторий и 17 складов.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в среду, 14 мая.

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Детали дела

Преступную группу разоблачили оперативники департамента борьбы с наркопреступностью и следователи Нацполиции при поддержке других органов. Возглавил группировку 32-летний мужчина из Донецкой области, который ранее уже имел проблемы с законом из-за торговли наркотиками.

Группировка имела сложную структуру. Одни ее члены занимались поставками химических веществ из-за рубежа, другие — фасовали наркотики и хранили их на складах, а еще другие продавали их по всей Украине, маскируя под другие товары.

Ежемесячно они изготавливали более 700 кг психотропных веществ, что стоило около 300 миллионов гривен. Расчеты за наркотики проводились через криптовалюту для обеспечения анонимности.

Во время спецоперации изъяли более 118 кг мефедрона, 156 кг альфа-PVP, 30 кг амфетамина, а также большие объемы других химических веществ. Общий объем изъятых наркотиков мог бы принести организаторам до 2 миллиардов гривен.

Задержаны 67 участников преступной группы, им сообщили подозрения за различные тяжкие преступления. Теперь каждому грозит до 12 лет тюрьмы.

Изъятые наркотики изъяты. Фото: Нацполиция

Полиция изымает психотропные вещества. Фото: Нацполиция

Психотропные вещества. Фото: Нацполиция

Напомним, что недавно в Нацполиции раскрыли детали относительно более 200 обысков по Украине для ликвидации наркобизнеса.

Кроме того, в Киеве 33-летний мужчина распространял наркотические вещества. Полицейские изъяли у него два килограмма мефедрона.