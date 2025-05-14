Нацполіція знешкодила злочинну організацію та вилучила понад 17 млн доз наркотиків

Ліквідація нарколабораторії. Фото: Нацполіця

Поліцейські провели 230 обшуків і викрили злочинну групу з 67 осіб, які виготовляли та продавали психотропні речовини — альфа-PVP, амфетамін і мефедрон. Вилучені наркотики мали вартість понад 2 мільярди гривень. Операція проходила в 15 областях, де ліквідували 19 нарколабораторій і 17 складів.

Про це повідомляє Національна поліція України у середу, 14 травня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Злочинну групу викрили оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю та слідчі Нацполіції за підтримки інших органів. Очолив угруповання 32-річний чоловік із Донецької області, який раніше вже мав проблеми з законом через торгівлю наркотиками.

Угруповання мало складну структуру. Одні його члени займались постачанням хімічних речовин із-за кордону, інші — фасували наркотики та зберігали їх на складах, а ще інші продавали їх по всій Україні, маскуючи під інші товари.

Щомісяця вони виготовляли понад 700 кг психотропних речовин, що коштувало близько 300 мільйонів гривень. Розрахунки за наркотики проводилися через криптовалюту для забезпечення анонімності.

Під час спецоперації вилучили понад 118 кг мефедрону, 156 кг альфа-PVP, 30 кг амфетаміну, а також великі обсяги інших хімічних речовин. Загальний обсяг вилучених наркотиків міг би принести організаторам до 2 мільярдів гривень.

Затримано 67 учасників злочинної групи, їм повідомили підозри за різні тяжкі злочини. Тепер кожному загрожує до 12 років в'язниці.

Вилучені наркотики. Фото: Нацполіція

Поліція вилучає психотропні речовини. Фото: Нацполіція

Психотропні речовини. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що нещодавно у Нацполіції розкрили деталі щодо понад 200 обшуків по Україні для ліквідації наркобізнесу.

Крім того, у Києві 33-річний чоловік розповсюджував наркотичні речовини. Поліцейські вилучили в нього два кілограми мефедрону.