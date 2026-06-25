"Наш план — не мираж": Туск высказался о восстановлении Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: URC 2026

Иванна Чайка редактор политических новостей

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна, Европа и международные партнеры готовы совместно принять участие в восстановлении Украины после окончания войны. Послевоенное восстановление страны должно стать не только реконструкцией разрушенной инфраструктуры, но и символом возрождения для всей Европы. По его словам, стремление Украины стать частью объединенной Европы является справедливым, а ее восстановление — общей ответственностью международных партнеров.

Об этом Туск заявил на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит при совместной организации Польши и Украины, передает Новини.LIVE.

Туск: Польша и партнеры помогут восстановить Украину после войны

"Когда мы говорим, что восстановим разрушенные города Украины после войны, мы говорим это потому, что после войны всё будет возрождено. Ведь Украина, и это справедливо, хочет быть частью объединенной Европы", — сказал Туск.

По его словам, восстановление — это не только реконструкция городов, школ, больниц или энергетической инфраструктуры. Оно также означает возрождение людей и укрепление солидарности между европейскими государствами.

Премьер-министр Польши также обратил внимание на символичность проведения конференции в Гданьске. Он напомнил, что город был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, однако сегодня он является примером успешного послевоенного восстановления.

"Гданьск был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, но сейчас мы видим, что значит чудо восстановления, которое здесь произошло", — добавил он.

Туск выразил уверенность, что Украина также сможет пройти этот путь.

"Наш план по восстановлению Украины — это не мираж", — подчеркнул глава польского правительства.

Как писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский не поехал на конференцию по вопросам восстановления Украины в Польшу. Делегацию Украины возглавила премьер-министр Юлия Свириденко. Ожидается подписание ряда важных соглашений с международными партнерами.

Также Новини.LIVE сообщали, что Туск анонсировал переговоры с украинской делегацией. В то же время чиновник отказался называть конкретные вопросы, которые будут обсуждаться.