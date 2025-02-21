Переговоры с США о полезных ископаемых Украины — Никорак говорит о секретных пунктах

Народный депутат Ирина Никорак. Фото: Европейская солидарность

Текст соглашения между Украиной и США касаемо полезных ископаемых остается неизвестным для парламентариев. Оценить его реальное содержание и последствия пока невозможно.

Об этом заявила народный депутат Ирина Никорак в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 февраля.

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Почему затянулись переговоры

По словам Никорак, Украина благодарна Соединенным Штатам за поддержку, особенно во время полномасштабного вторжения. Однако она подчеркнула, что страна готова к инвестициям и экономическому сотрудничеству, но не к продаже своих стратегических ресурсов.

"Украина была и есть открытой к инвестициям, к ведению бизнеса, но отнюдь не к продаже. Поэтому мне до сих пор кажется немного непонятным, почему идет речь именно о 500 миллиардах долларов, и почему Украина должна платить за ту помощь, которую мы получали в то время, когда мы говорим об агрессоре, о России, о замороженных российских активах, о будущих репарациях. Если вы заметили, то сейчас в публичном пространстве эта тема исчезает. Все меньше идет речь о том, что Россия должна заплатить за все последствия военных действий и оккупации украинских территорий. Поэтому будем наблюдать за переговорной рамкой, но однозначно это чрезвычайно сложное решение", — сказала нардеп.

Никорак добавила, что народные избранники не имеют доступа к тексту соглашения и деталей переговоров.

"К сожалению, я вынуждена констатировать, что мы как члены парламента не имеем доступа к любой информации, к соглашениям, к договоренностям. Там есть какие-то секретные пункты. То есть я подозреваю, что очевидно в конце прошлого года был один текст соглашения о полезных ископаемых, которые мы потенциально могли предлагать Соединенным Штатам как основному партнеру. После того мы получили что-то взамен, что оказалось неприемлемым для нас. И сейчас идут переговоры", — подчеркнула она.

Депутат считает, что часть соглашения необходимо обнародовать, ведь парламенту придется голосовать за его ратификацию, как это было с аналогичным соглашением с Великобританией.

"Мне кажется, что нужно какую-то часть такого соглашения опубликовать, нам как народным депутатам придется голосовать для ратификации такого экономически-безопасного соглашения, так как было недавно с Великобританией. Поэтому мы должны об этом знать, потому что мы также несем ответственность прямую за то, как мы голосуем и будем ли поддерживать", — подытожила Никорак.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа передала Украине обновленный проект соглашения о полезных ископаемых, он был доработан и имеет больше шансов на принятие.

Также мы писали, что первый вариант предложенного Трампом соглашения не предусматривал никакой финансовой помощи для Украины, а лишь устанавливал ограничения и требования.