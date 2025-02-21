Переговори зі США про корисні копалини України — Никорак каже про секретні пункти

Народна депутатка Ірина Никорак. Фото: Європейська солідарність

Текст угоди між Україною та США щодо корисних копалин залишається невідомим для парламентарів. Оцінити її реальний зміст і наслідки поки неможливо.

Про це заявила народна депутатка Ірина Никорак в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 лютого.

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Чому затягнулися переговори

За словами Никорак, Україна вдячна Сполученим Штатам за підтримку, особливо під час повномасштабного вторгнення. Однак вона підкреслила, що країна готова до інвестицій та економічної співпраці, але не до продажу своїх стратегічних ресурсів.

"Україна була і є відкритою до інвестицій, до ведення бізнесу, але аж ніяк не до продажу. Тому мені досі видається трішки незрозумілим, чому йде мова саме про 500 мільярдів доларів, і чому Україна повинна платити за ту допомогу, яку ми отримували в той час, коли ми говоримо про агресора, про Росію, про заморожені російські активи, про майбутні репарації. Якщо ви помітили, то зараз в публічному просторі ця тема зникає. Все менше йде мова про те, що Росія повинна заплатити за всі наслідки військових дій і окупації українських територій. Тому будемо спостерігати за переговорною рамкою, але однозначно це є надзвичайно складне рішення", — сказала нардеп.

Никорак додала, що народні обранці не мають доступу до тексту угоди та деталей переговорів.

"На жаль, я вимушена констатувати, що ми як члени парламенту не маємо доступу до будь-якої інформації, до угод, до домовленостей. Там є якісь секретні пункти. Тобто я підозрюю, що очевидно в кінці минулого року був один текст угоди про корисні копалини, які ми потенційно могли пропонувати Сполученим Штатам як основному партнерові. Після того ми отримали щось навзаєм, що виявилось неприйнятним для нас. І зараз ідуть перемовини", — наголосила вона.

Депутатка вважає, що частину угоди необхідно оприлюднити, адже парламенту доведеться голосувати за її ратифікацію, як це було з аналогічною угодою з Великою Британією.

"Мені видається, що потрібно якусь частину такої угоди опублікувати, нам як народним депутатам доведеться голосувати для ратифікації такої економічно-безпекової угоди, так як було нещодавно з Великою Британією. Тому ми повинні про це знати, тому що ми також несемо відповідальність пряму за те, як ми голосуємо і чи будемо підтримувати", — підсумувала Никорак.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні оновлений проєкт угоди про корисні копалини, його було доопрацьовано та він має більше шансів на ухвалення.

Також ми писали, що перший варіант запропонованої Трампом угоди не передбачав жодної фінансової допомоги для України, а лише встановлював обмеження та вимоги.