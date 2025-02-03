Декларация для работников ТЦК — депутат выступила с предложением

Работники ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК и СП

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк предлагает ввести декларирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) для работников территориальных центров комплектования. Это нужно для того, чтобы уменьшить уровень взяточничества.

Об этом Ольга Василевская-Смаглюк сообщили в комментарии Новини.LIVE.

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Народный депутат отметила, что следует проверять имущественный статус должностных лиц территориальных центров комплектования, поскольку взяточничество не исключено.

"Когда мы одного, извините, бьем, запихиваем в бус, а другого за 10 тысяч долларов увольняем, — это нечестно", — сказала Василевская-Смаглюк.

В то же время она назвала популизмом законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для работников ТЦК за незаконную мобилизацию или незаконное освобождение от призыва. Так, за физическое насилие над человеком уже предусмотрено наказание, согласно УПК.

Напомним, недавно в Одессе задержали сотрудника ТЦК, который требовал взятку за повестку. Ему грозит десять лет тюрьмы.

Кроме того, врач МСЭК в Сумах вымогала взятки на виллу в Италии. "Стоимость" услуг фигурантки составляла до 20 тысяч гривен, в зависимости от диагноза