Декларація для працівників ТЦК — депутатка виступила із пропозицією

Працівники ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК та СП

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк пропонує ввести декларування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для працівників територіальних центрів комплектування. Це потрібно для того, аби зменшити рівень хабарництва.

Про це Ольга Василевська-Смаклюк повідомили у коментарі Новини.LIVE.

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Народна депутатка наголосила, що варто перевіряти майновий статус посадовців територіальних центрів комплектування, оскільки хабарництво не виключено.

"Коли ми одного, вибачте, б'ємо, запихуємо в бус, а іншого за 10 тисяч доларів звільняємо, — це нечесно", — сказала Василевська-Смаглюк.

Водночас вона назвала популізмом законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК за незаконну мобілізацію або незаконне звільнення від призову. Мовляв, за фізичне насильство над людиною вже передбачене покарання, згідно з КПК.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі затримали співробітника ТЦК, який вимагав хабар за повістку. Йому загрожує десять років в'язниці.

Крім того, лікарка МСЕК в Сумах навимагала хабарів на віллу в Італії. "Вартість" послуг фігурантки становила до 20 тисяч гривень, залежно від діагнозу