Декларація для працівників ТЦК — депутатка виступила із пропозицією

Нардепка пропонує ввести декларування НАЗК для працівників ТЦК
Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк пропонує ввести декларування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для працівників територіальних центрів комплектування. Це потрібно для того, аби зменшити рівень хабарництва.
Про це Ольга Василевська-Смаклюк повідомили у коментарі Новини.LIVE.
Декларація для працівників ТЦК
Народна депутатка наголосила, що варто перевіряти майновий статус посадовців територіальних центрів комплектування, оскільки хабарництво не виключено.
"Коли ми одного, вибачте, б'ємо, запихуємо в бус, а іншого за 10 тисяч доларів звільняємо, — це нечесно", — сказала Василевська-Смаглюк.
Водночас вона назвала популізмом законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК за незаконну мобілізацію або незаконне звільнення від призову. Мовляв, за фізичне насильство над людиною вже передбачене покарання, згідно з КПК.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі затримали співробітника ТЦК, який вимагав хабар за повістку. Йому загрожує десять років в'язниці.
Крім того, лікарка МСЕК в Сумах навимагала хабарів на віллу в Італії. "Вартість" послуг фігурантки становила до 20 тисяч гривень, залежно від діагнозу
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