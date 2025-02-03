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Нардепка пропонує ввести декларування НАЗК для працівників ТЦК

3 лютого 2025 14:33
Карина Приходько - Редактор
Декларація для працівників ТЦК — депутатка виступила із пропозицією
Працівники ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК та СП
Карина Приходько - Редактор

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк пропонує ввести декларування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для працівників територіальних центрів комплектування. Це потрібно для того, аби зменшити рівень хабарництва.

Про це Ольга Василевська-Смаклюк повідомили у коментарі Новини.LIVE. 

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Народна депутатка наголосила, що варто перевіряти майновий статус посадовців територіальних центрів комплектування, оскільки хабарництво не виключено.

"Коли ми одного, вибачте, б'ємо, запихуємо в бус, а іншого за 10 тисяч доларів звільняємо, — це нечесно", — сказала Василевська-Смаглюк. 

Водночас вона назвала популізмом законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК за незаконну мобілізацію або незаконне звільнення від призову. Мовляв, за фізичне насильство над людиною вже передбачене покарання, згідно з КПК.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі затримали співробітника ТЦК, який вимагав хабар за повістку. Йому загрожує десять років в'язниці. 

Крім того, лікарка МСЕК в Сумах навимагала хабарів на віллу в Італії. "Вартість" послуг фігурантки становила до 20 тисяч гривень, залежно від  діагнозу

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