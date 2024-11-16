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Нардеп Мар'яна Безугла показала свою квартиру — фото

16 ноября 2024 12:38
Ольга Антоновская - редактор
Квартира Безуглой — где живет народный депутат
Квартира Марьяны Безуглой. Фото: Марьяна Безуглая/X
Ольга Антоновская - редактор

Марьяна Безуглая показала квартиру, в которой она проживает. Кроме того, народный депутат открыла занавес личной жизни и рассказала об общении с родителями.

Фотографию собственного дома Марьяна Безуглая опубликовала в соцсети X в пятницу, 15 ноября.

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Как выглядит квартира Марьяны Безуглой

Нардеп поделилась с подписчиками подробностями своей жизни. Марьяна Безуглая опубликовала фотографию, на которой видно квартиру, где она проживает. По словам депутатки, она арендует это жилье.

"Квартира нардепа be like", — написала Безуглая.

Как выглядит жилье Безуглой
Публикация Марьяны Безуглой о квартире, в которой она проживает. Фото: скриншот

В комментариях к публикации нардеп поделилась своими предпочтениями по интерьеру жилья. Она заметила, что ей нравится минимализм.

"Не люблю, когда много комнат, а не одно пространство. И чтобы все компактно. Это развилось, как стала восхищаться азиатским минимализмом, и как они воспринимают городской уют", — написала Безуглая.

Украинцы в комментариях под публикацией отреагировали на фотографию нардепа. Впечатления были разные.

"Если это правда — это скромно, но просторно даже при такой небольшой квадратуре. Ну конечно, если это правда", — написал один из комментаторов.

"Хорошо... посмотрите как ВПЛ живет", — написал один из подписчиков.

"Простая девушка из Житомира", — говорится в еще одном комментарии.

Просьбу одного из подписчиков показать квартиру родителей Безуглая отклонила. Народный депутат отметила, что не видит в этом смысла, ведь она "взрослая девочка".

"И они в общем-то не очень довольны моим выбором жизненного пути, хотя и общаемся", — написала она.

Напомним, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин опроверг информацию, которую сообщила народный депутат Марьяна Безуглая, о количестве работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Ранее Марьяна Безуглая сообщала, что бывший командующий Объединенными силами генерал Юрий Содоль уволился из Вооруженных сил Украины. Народный депутат даже назвала причину.

Марьяна Безуглая жилье аренда народные депутаты квартира

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