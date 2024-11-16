Квартира Безуглой — где живет народный депутат

Нардеп Мар'яна Безугла показала свою квартиру — фото
Марьяна Безуглая показала квартиру, в которой она проживает. Кроме того, народный депутат открыла занавес личной жизни и рассказала об общении с родителями.
Фотографию собственного дома Марьяна Безуглая опубликовала в соцсети X в пятницу, 15 ноября.
Как выглядит квартира Марьяны Безуглой
Нардеп поделилась с подписчиками подробностями своей жизни. Марьяна Безуглая опубликовала фотографию, на которой видно квартиру, где она проживает. По словам депутатки, она арендует это жилье.
"Квартира нардепа be like", — написала Безуглая.
В комментариях к публикации нардеп поделилась своими предпочтениями по интерьеру жилья. Она заметила, что ей нравится минимализм.
"Не люблю, когда много комнат, а не одно пространство. И чтобы все компактно. Это развилось, как стала восхищаться азиатским минимализмом, и как они воспринимают городской уют", — написала Безуглая.
Украинцы в комментариях под публикацией отреагировали на фотографию нардепа. Впечатления были разные.
"Если это правда — это скромно, но просторно даже при такой небольшой квадратуре. Ну конечно, если это правда", — написал один из комментаторов.
"Хорошо... посмотрите как ВПЛ живет", — написал один из подписчиков.
"Простая девушка из Житомира", — говорится в еще одном комментарии.
Просьбу одного из подписчиков показать квартиру родителей Безуглая отклонила. Народный депутат отметила, что не видит в этом смысла, ведь она "взрослая девочка".
"И они в общем-то не очень довольны моим выбором жизненного пути, хотя и общаемся", — написала она.
Напомним, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин опроверг информацию, которую сообщила народный депутат Марьяна Безуглая, о количестве работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Ранее Марьяна Безуглая сообщала, что бывший командующий Объединенными силами генерал Юрий Содоль уволился из Вооруженных сил Украины. Народный депутат даже назвала причину.
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