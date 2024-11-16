Квартира Безуглой — где живет народный депутат

Квартира Марьяны Безуглой. Фото: Марьяна Безуглая/X

Марьяна Безуглая показала квартиру, в которой она проживает. Кроме того, народный депутат открыла занавес личной жизни и рассказала об общении с родителями.

Фотографию собственного дома Марьяна Безуглая опубликовала в соцсети X в пятницу, 15 ноября.

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Как выглядит квартира Марьяны Безуглой

Нардеп поделилась с подписчиками подробностями своей жизни. Марьяна Безуглая опубликовала фотографию, на которой видно квартиру, где она проживает. По словам депутатки, она арендует это жилье.

"Квартира нардепа be like", — написала Безуглая.

Публикация Марьяны Безуглой о квартире, в которой она проживает. Фото: скриншот

В комментариях к публикации нардеп поделилась своими предпочтениями по интерьеру жилья. Она заметила, что ей нравится минимализм.

"Не люблю, когда много комнат, а не одно пространство. И чтобы все компактно. Это развилось, как стала восхищаться азиатским минимализмом, и как они воспринимают городской уют", — написала Безуглая.

Украинцы в комментариях под публикацией отреагировали на фотографию нардепа. Впечатления были разные.

"Если это правда — это скромно, но просторно даже при такой небольшой квадратуре. Ну конечно, если это правда", — написал один из комментаторов.

"Хорошо... посмотрите как ВПЛ живет", — написал один из подписчиков.

"Простая девушка из Житомира", — говорится в еще одном комментарии.

Просьбу одного из подписчиков показать квартиру родителей Безуглая отклонила. Народный депутат отметила, что не видит в этом смысла, ведь она "взрослая девочка".

"И они в общем-то не очень довольны моим выбором жизненного пути, хотя и общаемся", — написала она.

Напомним, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин опроверг информацию, которую сообщила народный депутат Марьяна Безуглая, о количестве работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Ранее Марьяна Безуглая сообщала, что бывший командующий Объединенными силами генерал Юрий Содоль уволился из Вооруженных сил Украины. Народный депутат даже назвала причину.