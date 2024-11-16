Квартира Безуглої — де живе народна депутатка

Квартира Мар'яни Безуглої. Фото: Марʼяна Безугла/X

Мар'яна Безугла показала квартиру, в якій вона проживає. Крім того, народна депутатка відчинила завісу особистого життя та розповіла про спілкування з батьками.

Світлину власної оселі Мар'яна Безугла опублікувала в соцмережі X у п'ятницю, 15 листопада.

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Як виглядає квартира Мар'яни Безуглої

Нардепка поділилась з підписниками подробицями власного життя. Мар'яна Безугла опублікувала світлину, на якій видно квартиру, де вона проживає. За словами депутатки, вона орендує це житло.

"Квартира нардепа be like", — написала Безугла.

Допис Мар'яни Безуглої про квартиру, в якій вона проживає. Фото: скриншот

У коментарях до допису нардепка поділилась власними вподобаннями щодо інтер'єру житла. Вона зауважила, що віддає перевагу мінімалізму.

"Не люблю, коли багато кімнат, а не один простір. І щоб все компактно. Це розвинулось, як стала захоплюватись азіатським мінімалізмом, і як вони сприймають міський затишок", — написала Безугла.

Українці в коментарях під дописом відреагували на світлину нардепки. Враження були різні.

"Якщо це правда — то скромно, але просторо навіть при такій невеликій квадратурі. Ну звичайно, якщо це правда", — написав один із коментаторів.

"Гарно ... подивіться, як ВПО живе", — написав один із користувачів.

"Проста дівчина з Житомира", — йдеться у ще одному коментарі.

Прохання одного з підписників показати квартиру батьків Безугла відхилила. Народна депутатка зазначила, що не бачить в цьому сенсу, адже вона "доросла дівчинка".

"І вони загалом не дуже задоволені моїм вибором життєвого шляху, хоча і спілкуємось", — написала вона.

Нагадаємо, представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін спростував інформацію, яку повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла, щодо кількості працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Раніше Мар'яна Безугла повідомляла, що колишній командувач Об'єднаних сил генерал Юрій Содоль звільнився зі Збройних сил України. Народна депутатка навіть назвала причину.