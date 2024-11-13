Савченко подала заяви в СБУ та ДБР на нардепку Безуглу

Колишня нардепка Надія Савченко. Фото: Савченко, Facebook

Колишня нардепка Надія Савченко подала заяви до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань на народну депутатку Мар'яну Безуглу. У заявах йдеться про перевірку діяльності чинної нардепки на предмет державної зради.

Про це повідомила екснардепка та військовослужбовиця Надія Савченко у Facebook у середу, 13 листопада.

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Безугла звинуватила Савченко у самовільному відступі під Очеретиним

Народний депутат Мар'яна Безугла нещодавно звернулася до СБУ з проханням детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ. Вона звинуватила екснардепку у самовільному відступі біля Очеретиного Донецької області.

"Однак ніхто не писав, що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив "ефект доміно" прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ", — написала Безугла.

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Реакція Савченко

У відповідь на звинувачення Безуглої Савченко, яка наразі служить в ЗСУ, звернулася із заявою до ДБР та СБУ із проханням перевірити нардепку на предмет державної зради і розголошення державної таємниці.

Рапорт Савченко. Фото: Савченко, Facebook

Савченко заявила, що Безугла має доступ до таємної інформації через те, що обіймає посаду народної депутатки України. Вона додала, що нардепка систематично публікує інформацію про обороноздатність ЗСУ, їхню укомплектованість, стан оборонних укріплень та напрямки зосереджень на своїх особистих сторінках у соцмережах.

"Вона наносить невиправданої шкоди захисту територіальної цілісності і незалежності України у війні проти російських окупантів, підриву національної, економічної та інформаційної безпеки та обороноздатності України, знижує безпеку держави Україна", — написала Савченко.

Військова також навела приклади публікацій Безуглої, наголосивши на імовірних наслідках під час війни.

Допис Савченко. Фото: скриншот

Нагадаємо, колишня народна депутатка України Надія Савченко служить у Збройних силах України. Наразі вона командує ротою в 112-й бригаді територіальної оборони.

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