Савченко подала заявления в СБУ и ДБР на нардепа Безуглу

Бывшая нардеп Надежда Савченко. Фото: Савченко, Facebook

Бывший нардеп Надежда Савченко подала заявления в Службу безопасности и Государственное бюро расследований на народного депутата Марьяну Безуглую. В заявлениях говорится о проверке деятельности действующего нардепа на предмет государственной измены.

Об этом сообщила экс-нардеп и военнослужащая Надежда Савченко в Facebook в среду, 13 ноября.

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Безуглая обвинила Савченко в самовольном отступлении под Очеретиным

Народный депутат Марьяна Безуглая недавно обратилась в СБУ с просьбой детально исследовать деятельность Савченко в ВСУ. Она обвинила экс-нардепа в самовольном отступлении возле Очеретино Донецкой области.

"Однако никто не писал, что, как мне стало известно, именно ее самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения вызвал "эффект домино" прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск", — написала Безуглая.

Сообщение Безуглой. Фото: скриншот

Реакция Савченко

В ответ на обвинения Безуглой Савченко, которая сейчас служит в ВСУ, обратилась с заявлением в ГБР и СБУ с просьбой проверить нардепа на предмет государственной измены и разглашения государственной тайны.

Рапорт Савченко. Фото: Савченко, Facebook

Савченко заявила, что Безуглая имеет доступ к секретной информации из-за того, что занимает должность народного депутата Украины. Она добавила, что нардеп систематически публикует информацию об обороноспособности ВСУ, их укомплектованности, состоянии оборонительных укреплений и направлениях сосредоточений на своих личных страницах в соцсетях.

"Она наносит неоправданный вред защите территориальной целостности и независимости Украины в войне против российских оккупантов, подрыва национальной, экономической и информационной безопасности и обороноспособности Украины, снижает безопасность государства Украина", — написала Савченко.

Военная также привела примеры публикаций Безуглой, отметив вероятные последствия во время войны.

Публикация Савченко. Фото: скриншот

Напомним, бывший народный депутат Украины Надежда Савченко служит в Вооруженных силах Украины. Она командует ротой в 112-й бригаде территориальной обороны.

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