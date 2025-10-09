Нардеп от Батькивщины Сергей Власенко считает, что нардепы и прокуроры не должны воевать

Сергей Власенко. Фото: Главком

Нардеп от "Батькивщина" Сергей Власенко заявил, что относится к службе депутатов и судей в ВСУ "очень специфически", однако в случае необходимости готов пойти на фронт. Он считает, что парламентарии и служители Фемиды должны выполнять работу в своих должностях.

Об этом Власенко заявил в эфире День.LIVE в четверг, 9 октября.

Заявление Власенко

"Я всегда задаю таким судьям и таким прокурорам (которые служат в ВСУ. — Ред.) несколько вопросов: а кто будет осуществлять правосудие в то время, когда вы защищаете Родину? Кто вместо вас будет расследовать то, что вы должны расследовать. Если человек считает себя более полезным в ВСУ, то должен сложить мандат или уйти с должности судьи и идти защищать Родину", — заявил он.

В то же время нардеп добавил, что лично последний раз держал автомат в 1987 году и сомневается в эффективности своей службы как солдата, зато считает себя более эффективным в Верховной Раде.

"Если государству нужны такие солдаты, как я, — нет вопросов", — добавил Власенко.

Напомним, что некоторые судьи, которые остались на своих должностях во время войны, отдыхают на Карибах.

Недавно заявление об участии депутатов в войне сделал народный депутат Александр Федиенко.