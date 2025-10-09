Нардеп від Батьківщини Сергій Власенко вважає, що нардепи і прокурори не мають воювати

Сергій Власенко. Фото: Главком

Нардеп від "Батьківщина" Сергій Власенко заявив, що ставиться до служби депутатів і суддів у ЗСУ "дуже специфічно", проте в разі потреби готовий піти на фронт. Він вважає, що парламентарі та служителі Феміди мають виконувати роботу на своїх посадах.

Про це Власенко заявив в ефірі День.LIVE у четвер, 9 жовтня.

Заява Власенка

"Я завжди задаю таким суддям і таким прокурорам (які служать у ЗСУ, — Ред.) декілька питань: а хто буде здійснювати правосуддя в той час, коли ви захищаєте Батьківщину? Хто замість вам буде розслідувати те, що ви маєте розслідувати. Якщо людина вважає себе більш корисною у ЗСУ, то має скласти мандат або піти з посади судді й іти захищати Батьківщину", — заявив він.

Водночас нардеп додав, що особисто востаннє тримав автомат у 1987 році і сумнівається в ефективності своєї служби як солдата, натомість вважає себе більш ефективним у Верховній Раді.

"Якщо державі потрібні такі солдати, як я, — нема питань", — додав Власенко.

Нагадаємо, що деякі судді, які залишились на своїх посадах під час війни відпочивають на Карибах.

Нещодавно заяву про участь депутатів у війни зробив народний депутат Олександр Федієнко.