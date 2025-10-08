Олександр Федієнко заявив, що депутати підуть на фронт

Федієнко зробив заяву про участь депутатів у війні
Якщо треба буде, то депутати теж підуть захищати країну. Адже нині вже немає нових хвиль добровольців, як на початку повномасштабного вторгнення.
Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в інтерв’ю "Суперпозиція".
Заява Федієнка
Федієнко зазначив, що суспільство загалом не усвідомлює, що таке війна.
"Ворог тисне, і нам треба вже, можливо, десь навіть приймати рішення для суспільства: воно буде захищати Україну. Треба — підуть і депутати захищати, питань немає", — сказав він.
Депутат також додав, що сам підписав контракт і готовий виконувати свій обов’язок перед державою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти активізувалися у південних регіонах.
Також речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, як ЗСУ готуються до осінніх викликів.
