Олександр Федієнко заявив, що депутати підуть на фронт

Олександр Федієнко. Фото: Facebook Федієнка

Якщо треба буде, то депутати теж підуть захищати країну. Адже нині вже немає нових хвиль добровольців, як на початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в інтерв’ю "Суперпозиція".

Заява Федієнка

Федієнко зазначив, що суспільство загалом не усвідомлює, що таке війна.

"Ворог тисне, і нам треба вже, можливо, десь навіть приймати рішення для суспільства: воно буде захищати Україну. Треба — підуть і депутати захищати, питань немає", — сказав він.

Депутат також додав, що сам підписав контракт і готовий виконувати свій обов’язок перед державою.

