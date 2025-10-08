Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
У Києві стався вибух у багатоповерхівці — що відомо
Головна Новини дня Федієнко зробив заяву про участь депутатів у війні

Федієнко зробив заяву про участь депутатів у війні

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 18:32
Олександр Федієнко заявив, що депутати підуть на фронт
Олександр Федієнко. Фото: Facebook Федієнка

Якщо треба буде, то депутати теж підуть захищати країну. Адже нині вже немає нових хвиль добровольців, як на початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в інтерв’ю "Суперпозиція".

Реклама
Читайте також:

Заява Федієнка

Федієнко зазначив, що суспільство загалом не усвідомлює, що таке війна.

"Ворог тисне, і нам треба вже, можливо, десь навіть приймати рішення для суспільства: воно буде захищати Україну. Треба — підуть і депутати захищати, питань немає",  сказав він.

Депутат також додав, що сам підписав контракт і готовий виконувати свій обов’язок перед державою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти активізувалися у південних регіонах.

Також речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, як ЗСУ готуються до осінніх викликів.

Верховна Рада Україна народні депутати війна в Україні фронт
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації