Александр Федиенко заявил, что депутаты пойдут на фронт

Федиенко сделал заявление об участии депутатов в войне
Если надо будет, то депутаты тоже пойдут защищать страну. Ведь сейчас уже нет новых волн добровольцев, как в начале полномасштабного вторжения.
Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в интервью "Суперпозиция".
Заявление Федиенко
Федиенко отметил, что общество в целом не осознает, что такое война.
"Враг давит, и нам надо уже, возможно, где-то даже принимать решение для общества: оно будет защищать Украину. Надо — пойдут и депутаты защищать, вопросов нет", — сказал он.
Депутат также добавил, что сам подписал контракт и готов выполнять свой долг перед государством.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты активизировались в южных регионах.
Также представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, как ВСУ готовятся к осенним вызовам.
