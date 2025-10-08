Александр Федиенко заявил, что депутаты пойдут на фронт

Александр Федиенко. Фото: Facebook Федиенко

Если надо будет, то депутаты тоже пойдут защищать страну. Ведь сейчас уже нет новых волн добровольцев, как в начале полномасштабного вторжения.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в интервью "Суперпозиция".

Заявление Федиенко

Федиенко отметил, что общество в целом не осознает, что такое война.

"Враг давит, и нам надо уже, возможно, где-то даже принимать решение для общества: оно будет защищать Украину. Надо — пойдут и депутаты защищать, вопросов нет", — сказал он.

Депутат также добавил, что сам подписал контракт и готов выполнять свой долг перед государством.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты активизировались в южных регионах.

Также представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, как ВСУ готовятся к осенним вызовам.