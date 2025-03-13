Враг вербует подростков через Telegram — нардеп призвал ограничить соцсеть

Нардеп Ярослав Юрчишин. Фото: Facebook/Ярослав Юрчишин

Народный депутат Украины и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал использование врагом украинских подростков для терактов. Он считает, что для предотвращения этого надо ограничить социальную сеть Telegram.

Об этом Юрчишин написал в Facebook в четверг, 13 марта.

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"Россия убивает украинских подростков, вербуя их через Телеграм. Какие еще аргументы надо для его ограничения? Сколько еще смертей?" — отметил нардеп.

Скриншот поста Юрчишина

Напомним, вчера на вокзале в Ивано-Франковске прогремели взрывы.

Как выяснили правоохранители, россияне дистанционно взорвали двух несовершеннолетних ребят, которые были завербованы и переносили самодельное взрывное устройство вблизи железнодорожного вокзала. Один из них — 17-летний парень — погиб на месте, а его 15-летний сообщник госпитализирован с тяжелыми ранениями.