Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Нардеп призвал ограничить Telegram в Украине — причина arrow

Нардеп призвал ограничить Telegram в Украине — причина

13 марта 2025 22:58
Евгения Брюховецкая - редактор
Враг вербует подростков через Telegram — нардеп призвал ограничить соцсеть
Нардеп Ярослав Юрчишин. Фото: Facebook/Ярослав Юрчишин
Евгения Брюховецкая - редактор

Народный депутат Украины и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал использование врагом украинских подростков для терактов. Он считает, что для предотвращения этого надо ограничить социальную сеть Telegram.

Об этом Юрчишин написал в Facebook в четверг, 13 марта.

Читайте также:

Вербовка подростков

"Россия убивает украинских подростков, вербуя их через Телеграм. Какие еще аргументы надо для его ограничения? Сколько еще смертей?" — отметил нардеп.

null
Скриншот поста Юрчишина

Напомним, вчера на вокзале в Ивано-Франковске прогремели взрывы.

Как выяснили правоохранители, россияне дистанционно взорвали двух несовершеннолетних ребят, которые были завербованы и переносили самодельное взрывное устройство вблизи железнодорожного вокзала. Один из них — 17-летний парень — погиб на месте, а его 15-летний сообщник госпитализирован с тяжелыми ранениями.

теракт подростки ФСБ вербовка народные депутаты война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама